Розкішний салон і запас ходу 820 км: перший мінівен Volvo показали до прем'єри (фото)

Електромобіль Volvo EM90 досягає 5,2 м у довжину і важить 2,7 тонни. Розкішний мінівен обіцяє бути дуже просторим усередині і багато оснащеним.

В інтернеті опубліковано фото Volvo EM90. Перший мінівен в історії шведської марки офіційно презентують 12 листопада і випускатимуть у Китаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Мінівен Volvo EM90 — розкішна сімейна модель, яку називають "скандинавською вітальнею на колесах". У авто гранований дизайн із високим коротким капотом і вигнутою віконною лінією. Задні двері виконані зсувними. Стандартними є 19-дюймові диски.

Новий Volvo EM90 побудований на електричній платформі SEA, а його найближчим родичем буде шведсько-китайський Zeekr 009. Дві моделі можна порівняти за розмірами.

Запас ходу електрокара досягне 820 км Фото: CarNewsChina

Габарити Volvo EM90 2024:

довжина — 5206 мм;

ширина — 2024 мм;

висота — 1859 мм;

колісна база — 3205 мм;

маса — 2763 кг.

Салон Volvo EM90 не показали, але напевно мінівен отримає віртуальний щиток приладів, проекцію на лобове скло і великий тачскрін. Стандартна версія буде шестимісною, але також очікується розкішний чотиримісний варіант.

Як і у побратима Zeekr 009, базовий варіант буде шестимісним Фото: Geely

Очікується, що комплектація Volvo EM90 включатиме камери кругового огляду, систему напівавтономного водіння, монітор для задніх пасажирів, а також електропривод, підігрів і вентиляцію крісел першого і другого ряду.

Поки що розсекречено характеристики базового EM90. Електромобіль Volvo отримає 272-сильний мотор, а його максимальну швидкість обмежать на 180 км/год. Також заплановано топовий 544-сильний варіант із розгоном до 100 км/год за 4,5 с.

На вибір запропонують акумуляторні батареї на 116 і 140 кВт∙год. Запас ходу Volvo EM90 становитиме приблизно 700 і 820 км, відповідно.

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