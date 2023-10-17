Запас ходу до 320 км і ціна менше 20 000 євро: представлено електрокар Citroen e-C3 (відео)

Електромобіль Citroen e-C3 — компактний чотириметровий крос-хетчбек В-класу з високим кліренсом і великим багажником. Його оснастили 113-сильним мотором, а запас ходу може досягати 320 км.

У Франції дебютував новий Citroen C3. Хетчбек четвертого покоління зазнав великих змін і став електромобілем — це підкреслює нова його назва e-C3 (не плутати з Citroen eC3 для азійських країн). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну Steallantis.

Дизайн став Citroen e-C3 соліднішим Фото: Stellantis

Новий Citroen e-C3 надійде в продаж з початку 2024 року і стане однією з найдоступніших моделей французького бренду. Спочатку коштуватиме від 23 300 євро, але в 2025 році з'явиться нова початкова версія за 19 990 євро. Тобто, дешевше тільки мініатюрний Citroen Ami. Виробництво моделі налагоджено в Словенії.

Дизайн Citroen e-C3 2024

Новий Citroen e-C3 позиціонують, як крос-хетчбек, тому його дизайн став ще більш "позашляховим", ніж у попередника. Зовнішній вигляд виконаний у новому фірмовому стилі, що дебютував на концепт-карі Citroen Oli.

Хетчбек дещо підріс у розмірах Фото: Stellantis

Електромобіль Citroen e-C3 має солідніший вигляд завдяки високому капоту і розширеним крилам. У нього оригінальні С-подібні фари і ліхтарі. Нижня частина прикрита захисним пластиковим обвісом, а кліренс збільшений до 163 мм.

Крім того, передбачені широкі можливості персоналізації авто — можна обрати двоколірне забарвлення з чорним або білим дахом, а також прикрасити задні стійки французьким прапором. Також доступні колісні диски діаметром до 17 дюймів.

Запас ходу електрокара сягає 320 км Фото: Stellantis

В основі Citroen e-C3 лежить нова архітектура Smart Car Platform. Хетчбек, як і раніше, належить до В-класу, але дещо підріс у розмірах.

Габарити Citroen e-C3 2024:

довжина — 4,01 м;

ширина — 1,76 м;

висота — 1,57 м.

Citroen e-C3 оснастили великим тачскріном і проекцією на лобове скло Фото: Stellantis

Салон і комплектація Citroen e-C3 2024

У салоні поліпшено матеріали оздоблення і змінено дизайн. Електромобіль Citroen отримав компактне кермо, тоненький віртуальний щиток приладів і величезний 10,2-дюймовий тачскрін. До того ж, у бюджетному авто передбачена продукція на лобове скло.

Новий Citroen e-C3 отримав м'які сидіння Advanced Comfort Seats, заповнені спеціальною піною. Посадка за кермом стала вищою. Об'єм багажника збільшено до 310 л.

Хетчбек отримав комфортабельні сидіння Фото: Stellantis

Серед доступного для моделі обладнання — клімат-контроль, навігація, парктронік, камера заднього виду, бездротова зарядка для смартфонів, датчики світла і дощу. Крім того, передбачено набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, контроль "сліпих" зон і втоми водія.

Електромобіль Citroen e-C3, характеристики

Хетчбек отримав електромотор на 113 к.с., що дає змогу розганятися до 100 км/год за 11 с і розвивати 135 км/год.

Об'єм багажника становить 310 л Фото: Stellantis

Спочатку на ринок виходить версія Citroen e-C3 з батареєю на 44 кВт∙год і запасом ходу 320 км. Базовий варіант за 20 тис. євро отримає батарею меншої ємності і зможе проїхати до 200 км. Швидка зарядка електрокара (потужністю 100 кВт) на 80% займе 26 хвилин.

Підвіска Citroen e-C3 доповнена технологією Progressive Hydraulic Cushions (PHC) — гідравлічними упорами амортизаторів, що роблять їзду дуже м'якою і комфортабельною, як з пневмопідвіскою.

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