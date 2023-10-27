На український ринок вийшов недорогий молодіжний кросовер із двигуном Volvo (фото)

Geely Coolray — бюджетний компактний кросовер із виразним дизайном і багатим оснащенням. Під капотом авто встановлено 174-сильний турбомотор.

Модельний ряд Geely в Україні розширено — до кросовера Atlas Pro приєдналася компактніша модель Coolray. Автомобілі вже привезли в нашу країну. Про це повідомляється на сайті українського представництва бренду.

Кросовер оснащений 174-сильним турбомотором Volvo Фото: Geely

Кросовер Geely Coolray — компактна 4,38-метрова модель для молоді. Минулого року вона пройшла оновлення і отримала величезну решітку радіатора та тоненькі діодні фари. Топова версія отримала декор "під карбон" і 18-дюймові диски.

У салоні Geely Coolray 2023 з'явилися віртуальний щиток приладів і 12,3-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника становить 330 л.

Новий Geely Coolray оснащений 1,5-літровим турбомотором на 174 к. с. розробки Volvo і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,6 с і розвинути 195 км/год, а витрата пального становить 6,1 л/100 км у змішаному циклі.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: Geely

Ціна Geely Coolray в Україні стартує з 851 000 гривень. Китайський кросовер у базовій версії отримав клімат-контроль, круїз-контроль, датчик світла, парктронік, камеру, підігрів усіх сидінь і керма. У дорожчому варіанті Premium додані безключовий доступ, датчик дощу і електропривод крісла водія.

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