У РФ заявили про бажання випустити новий "Запорожець" (фото)

У РФ можуть випустити нову бюджетну модель і назвати її "Запорожцем". Автомобіль хочуть випускати за повним циклом виробництва.

У Росії заговорили про намір відродити "Запорожець". Про це заявив в інтерв'ю "Парламентській газеті" екс-заступник глави МВС часів Віктора Януковича Дмитро Ворона, якого в РФ призначили так званим "сенатором від Запорізької області".

Колаборант пропонує створити сучасний ЗАЗ, який стане бюджетною "народною" моделлю. За його словами, подібне дешеве авто користувалося б попитом у РФ.

Дмитро Ворона вважає, що необхідно налагодити повний цикл виробництва моделі, але не уточнив, чи буде новий "Запорожець" китайським авто на кшталт відродженого "Москвича".

Також він заявив про бажання відродити завод "Комунар" (раніше так називався ЗАЗ), однак не згадав, що підприємство існує і знаходиться в Запоріжжі, а не на окупованій РФ території. Права на торгову марку "Запорожець" належать корпорації "УкрАвто", яка є власником ЗАЗ.

Примітно, що раніше СБУ оголосила Дмитру Вороні про підозру в пособництві країні-агресору (ч. 1. ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Проти екс-соратника Януковича також введено санкції ЄС.

Раніше Фокус розповідав, що санкції можуть поставити хрест на новітньому кросовері Lada з китайським корінням.

Також ми писали, що в Європі дорого продають старий "Запорожець".