Ціна $2850 і запас ходу до 280 км: General Motors показали недорогий електрокар (фото)

Доступний електромобіль Wuling Mini EV став оригінальнішим на вигляд і сучаснішим всередині. На вибір запропонують версії із запасом ходу до 280 км.

Опубліковано офіційні фото нового Wuling HongGuang Mini EV. Мініатюрний бюджетний електромобіль пройде модернізацію і буде представлений 15 листопада. Оновлену модель назвали Macaron. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ззаду змінені ліхтарі Фото: General Motors

Новий Wuling HongGuang Mini EV Macaron впізнається насамперед за зміненою передньою частиною. У нього замінені фари і бампер, а в дизайні побільшало плавних заокруглених ліній. Ззаду оновлені ліхтарі. Габарити компактного хетчбека залишилися колишніми.

Розміри Wuling HongGuang Mini EV:

довжина — 3064 мм;

ширина — 1493 мм;

висота — 1614 мм;

колісна база — 2010 мм.

У дизайні стало більше плавних ліній Фото: General Motors

Салон Wuling Mini EV Macaron зазнав більш кардинальних змін. Усередині оновлено кермо, замінено передню панель і перемикачі кондиціонера. Також встановлено нову цифрову панель приладів і 8-дюймовий тачскрін мультимедіа. Хетчбек отримав Bluetooth. Всередині тепер 15 відсіків для дрібної поклажі, а об'єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 734 л.

Салон Wuling MINI EV повністю перероблено Фото: General Motors

Характеристики Wuling Mini EV розкриють під час презентації. Очікується, що китайський електромобіль збереже мотори на 27 і 41 к. с., а його запас ходу становитиме від 120 до 280 км, залежно від обраної батареї.

Нагадаємо, що представлений 2020 року електрокар Wuling HongGuang Mini EV створено за участю фахівців General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду Wuling.

Зі складеними задніми сидіннями виходить 730-літровий багажник Фото: General Motors

Ціна Wuling Mini EV стартує з $4700, але при виборі опції лізингу батареї знижується до $2850. Це найпопулярніший китайський електромобіль — вже продано понад мільйон авто.

Раніше Фокус розповідав, що General Motors виводять на ринок електрокросовер за $35 000 із запасом ходу понад 500 км.

Також ми писали і про найдорожчий електромобіль від General Motors вартістю $975 000.