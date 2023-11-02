Яскравий дизайн і електромотор: розкрито подробиці нового Nissan Juke (фото)

Кросовер Nissan Juke нової генерації вперше стане електромобілем. Він збереже габарити нинішньої моделі, але зміниться зовні і стане просторішим всередині.

З'явилася інформація про новий Nissan Juke третього покоління. Кросовер має з'явитися у 2025 або 2026 році і він кардинально зміниться. Про це повідомляє британське видання Auto Express, яке опублікувало перші рендери моделі.

Кросовер Nissan Juke стане електромобілем. Як відомо, японський автогігант планує відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння до 2030 року на європейському ринку. Готуються одразу 19 нових електричних моделей і очевидно Juke буде однією з них.

Кросовер стане електричним Фото: Auto Express

За інформацією журналістів Auto Express, дизайн Nissan Juke буде витриманий у стилістиці концепт-кара Hyper Punk. Це означає, що зовнішній вигляд стане більш граненим.

Очікується, що електромобіль Nissan Juke побудують на платформі CMF-BEV, як і хетчбеки Micra і Renault 5. Його розміри залишаться на нинішньому рівні (близько 4,2 м завдовжки), але при цьому за рахунок нової силової установки кросовер стане просторішим всередині.

Електромобіль Renault 5 буде оснащений 136-сильним мотором і батареями ємністю 40 і 52 кВт∙год, а його запас ходу становитиме до 400 км. Очевидно новий Nissan Juke отримає таку саму силову установку.

Утім, не виключена поява і двомоторної версії — у 2021 році представник Nissan натякнув, що розглядають можливість встановлення повнопривідної силової установки e-4ORCE, як у Nissan Ariya.

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