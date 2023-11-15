На ринок виходять дві нові моделі Skoda: подробиці та ціни (фото)

Skoda Superb і Kodiaq дебютували на ринку зі 150-сильним турбодизелем. Моделям істотно розширили комплектацію.

Нові Skoda Kodiaq і Superb виходять на ринок. Продажі нових моделей вже стартували на батьківщині, в Чехії, а незабаром вони з'являться і в інших європейських країнах. Про це повідомляється на офіційному сайті Skoda.

Кросовер Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Обидві моделі дебютували з 2,0-літровим турбодизелем потужністю 150 к. с. і 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями DSG. Пізніше лінійку поповнять 193-сильний варіант цього дизеля, а також бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (204 і 265 к. с.). З'явиться і 204-сильний гібрид, що підзаряджається.

Кросовер Skoda Kodiaq коштує від 1 040 000 крон ($46 300), а ціна Skoda Superb (вона поки що доступна тільки в кузові універсал) стартує з 1 035 000 крон ($46 000). Обидві моделі в базовому виконанні отримали діодні фари, трьохзонний клімат-контроль, камеру, парктронік, підігрів сидінь, датчики дощу і світла, а також набір систем безпеки.

Топова Skoda Superb Laurin&Clement Фото: Skoda

Нова Skoda Superb також запропонована в розкішному виконанні Laurin&Clement за 1 235 000 крон ($55 000). Вона отримала матричні фари, камери кругового огляду, електропривод, масаж і вентиляцію сидінь.

Раніше Фокус повідомляв, що на європейський ринок вийшов недорогий електромобіль за $9000.

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