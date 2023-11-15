Toyota представила три нові комерційні моделі для перевезень (фото)

Toyota представила новий великий фургон ProAce Max, а також оновила моделі ProAce і ProAce City. Крім цього дебютував гібридний пікап Toyota Hilux Hybrid 48V.

Toyota спільно з концерном Stellantis розширить лінійку комерційних автомобілів. Японський бренд показав нову модель ProAce Max, а також оновив фургони ProAce і ProAce City. Про це повідомили на сайті бренду.

Нова Toyota ProAce Max

Toyota ProAce Max став найбільшим фургоном японського бренду Фото: Toyota

Toyota ProAce Max розділяє платформу з мікроавтобусами Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer і Opel Movano. Новинка отримала змінений дизайн передньої частини.

Фургон доступний у 6 конфігураціях із різною довжиною колісної бази та висоти кузова. Об'єм багажника становить до 17 000 літрів.

Електрична версія Toyota ProAce Max оснащена 270-сильним електромотором. Також новинка отримала акумуляторну батарею місткістю 110 кВт⋅год.

Toyota ProAce Max 2024 здатний проїхати 420 км на одному заряді Фото: Toyota

Запас ходу становить до 420 км за циклом WLTP. Також підтримується швидка зарядка потужністю до 150 кВт, яка дає змогу поповнити заряд батареї від 0% до 80% менш ніж за годину.

Крім цього з'явиться і версія з 2,2-літровим турбодизелем потужністю 120, 140 і 180 к.с. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач на вибір.

Оновлені Toyota ProAce та ProAce City

Toyota ProAce є середнім фургоном у лінійці Фото: Toyota

Toyota ProAce і ProAce City отримали оновлені бампери та оптику. В іншому вони майже ідентичні аналогічним фургонам від Fiat, Citroen, Peugeot і Opel.

Toyota ProAce вміщує до 6600 літрів вантажу. Модель ProAce City здатна перевозити багаж об'ємом до 4400 літрів.

Toyota ProAce City отримав оновлений дизайн Фото: Toyota

На вибір доступно безліч модифікацій фургонів, включно з 9-місцевим ProAce Verso і 7-місцевим ProAce City Verso. Є і повністю вантажні версії.

Електричні версії оснащені 136-сильним електромотором. Вони отримали акумуляторну батарею місткістю 50 кВт⋅год. Для Toyota ProAce доступна і "далекобійна версія" з батареєю на 75 кВт⋅год.

Запас ходу Toyota ProAce становить 224 і 350 км відповідно. Toyota ProAce City здатна проїхати 330 км на одному заряді.

Фургони також запропонують з 1,2-літровим двигуном PureTech потужністю 110 к. с. і 1,5-літровим турбодизелем на 100 і 130 к. с. Вони працюють у парі з автоматичною КПП або "механікою".

Вартість усіх трьох фургонів поки що невідома. Детальні характеристики та ціни стануть відомі пізніше.

Гібридний пікап Toyota Hilux Hybrid 48V

Toyota Hilux Hybrid 48V витрачає на 10% менше палива Фото: Toyota

Ще однією новинкою від Toyota став пікап Hilux із "м'якою" гібридною установкою. Він не має зовнішніх відмінностей від стандартної моделі.

Toyota Hilux Hybrid 48V оснащений 2,8-літровим турбодизелем і 48-вольтовим генератором потужністю близько 220 к.с. Силова установка доповнена невеликим акумуляторним блоком і працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

У Toyota заявили, що Hilux Hybrid 48V витрачає на 10% менше пального, ніж стандартна дизельна версія пікапа. Також надбавка до потужності поліпшила позашляхові якості моделі, завдяки більш плавному прискоренню і рекуперативному гальмуванню.

"М'який" гібрид здатний буксирувати причіп вагою до 3500 кг. Максимальна вантажопідйомність становить 1000 кг.

Вартість Toyota Hilux Hybrid 48V в Європі буде оголошено ближче до виходу на ринок. Дебют гібридного пікапа очікується на початку 2024 року.

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