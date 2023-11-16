Електромобілі — у лідерах: названо найпопулярніші авто з Китаю в Україні (фото)
У сегменті нових автомобілів частка китайських моделей зросла до 15%. Як правило, українці обирають авто світових виробників, зібрані в Китаї.
Попит на авто з Китаю в Україні продовжує зростати. За жовтень 2023 року українці придбали 1306 легкових машин китайського виробництва. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
Нових авто з Китаю за минулий місяць привезли 878 і вони зайняли вже 15% українського ринку. Уживаних машин імпортували 428, і їхня частка становить 2%.
Переважна більшість авто з Китаю (84%) є електромобілями. Вони лідирують як серед нових, так і в сегменті старих машин, причому до ТОП-5 потрапили одні й ті самі моделі — кросовери Volkswagen ID.4 та ID.6, нова Toyota bZ4X і компактний сітікар Honda e. Тобто, українці більше обирають авто відомих глобальних брендів, зібраних у Китаї.
Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні:
- Volkswagen ID.4 — 365 шт.
- Toyota bZ4X — 65 шт.
- Honda e — 63 шт.
- Volkswagen ID.6 — 44 шт.
- MG HS — 29 шт.
ТОП-5 найпопулярніших б/в авто з Китаю:
- Volkswagen ID.4 — 159 шт.
- Honda e — 39 шт.
- Volkswagen ID.6 — 37 шт.
- Toyota bZ4X — 35 шт.
- Geely Emgrand 7 — 19 шт.
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