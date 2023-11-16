Запас ходу 700 км і великий багажник: у США створили нового конкурента Tesla Model X (фото)

Сімейний електрокросовер Lucid Gravity запропонують у версіях на 6 і 7 місць. Топовий варіант моделі зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди і буксирувати 2,7-тонний причіп.

Лінійку Lucid Motors розширила ще одна модель — до седана Air приєднався кросовер Gravity. Його презентували на автошоу в Лос-Анджелесі, а виробництво електрокара стартує під кінець 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Lucid.

Електрокар може буксирувати 2,7-тонний причіп Фото: Lucid Motors

Новий Lucid Gravity — великий електрокросовер із трьома рядами сидінь. Модель вартістю приблизно від $80 000 кине виклик Tesla Model X і Mercedes EQS SUV.

Запас ходу Lucid Gravity сягає 708 км Фото: Lucid Motors

Кросовер Lucid Gravity побудований на платформі моделі Air. П'ятиметрове авто вирізняється елегантним обтічним дизайном з плавними лініями кузова і тоненькою діодною оптикою. Дах виконано скляним.

У салоні на передній частині салону встановлено 34-дюймовий вигнутий OLED-дисплей і окремий сенсорний екран.

У салоні встановлено вигнутий дисплей Фото: Lucid Motors

Електромобіль Lucid Gravity запропонують у версіях на 6 і 7 місць. Крісла першого ряду можуть бути доповнені електроприводом, вентиляцією і висувними підставками для відпочинку ніг. Об'єм багажника зі складеними сидіннями становить 3171 л, є і відсік спереду.

Модель запропонують у версіях на 6 і 7 місць Фото: Lucid Motors

Характеристики Lucid Gravity повністю не опублікували, але заявлено, що найшвидша версія моделі зможе розігнатися до 100 км/год за 3,5 с. Запас ходу сягне 708 км. 900-вольтна архітектура дасть змогу швидко зарядитися на 45% (320 км пробігу) всього за 15 хвилин.

Об'єм багажника зі складеними сидіннями становить 3171 л Фото: Lucid Motors

Крім того, електрокросовер зможе буксирувати 2,7-тонний причіп і отримає пневмопідвіску зі змінним кліренсом.

Lucid продовжить розширювати свій модельний ряд — вже ведеться розробка електропікапа.

Також Фокус розповідав про 1200-сильний Lucid Air Sapphire, що розвиває 330 км/год.