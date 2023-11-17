Автопілот і запас ходу 870 км: дебютував недорогий електрокар від Geely та Volvo (фото)

Електромобіль Zeekr 007 кине виклик Tesla Model 3. Недорогий седан D-класу запропонують у версіях потужністю 415 і 636 сил.

У Китаї на автосалоні в Гуанчжоу дебютував новий Zeekr 007. Електричний седан надходить у продаж за ціною від 229 900 юанів ($31 730). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Zeekr 007 — четверта модель від нового бренду Geely та Volvo. Основним її конкурентом стане седан Tesla Model 3.

Запас ходу електрокара сягає 870 км Фото: CarNewsChina

Новий Zeekr 007 вирізняється елегантним обтічним дизайном із похилим дахом і тоненькими світлодіодними фарами. Дверні ручки виконані висувними.

Габарити Zeekr 007 2024:

довжина — 4865 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1450 мм;

колісна база — 2928 мм.

У салоні встановлено великий тачскрин Фото: CarNewsChina

У салоні встановлено невеликий віртуальний щиток приладів і величезний 15,5-дюймовий тачскрин. Дані проєктуються на лобове скло. Серед опцій є акустика з 21 динаміками й автопілот.

Електромобіль запропоновано в задньопривідній 415-сильній і повнопривідній 636-сильній версіях. Розгін до 100 км/год займає 5,4 і 2,84 с відповідно.

Ціна електрокара стартує з $31 730 Фото: CarNewsChina

На вибір запропоновано версії із запасом ходу 688 і 870 км. Ємність батарей не розголошують, але відомо, що 800-вольтна архітектура дає змогу надшвидко заряджатися — поповнити запас ходу на 610 км можна всього за 15 хвилин.

Автомобілі Zeekr уже є в Україні — нещодавно до нас привезли потужний електричний мінівен.

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