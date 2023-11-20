Елегантний гігант: у Китаї створили дивовижний електрокросовер із заводським ГБО (фото)

GAC ERA — величезний 5,4-метровий електрокросовер з обтічним дизайном і трансформованим салоном. Його запас ходу становить 800 км.

На автосалоні в Гуанчжоу презентували новий GAC ERA. Концепт-кар демонструє бачення нового повнорозмірного електрокросовера. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Двері авто виконані розпашними Фото: GAC

Кросовер GAC ERA більший за Cadillac Escalade — 5413 мм завдовжки при колісній базі 3132 мм, а його кліренс сягає 244 мм. Його дизайн розробляли в Лос-Анджелесі та Мілані. У авто високий капот, тоненькі фари та обтічна звужена задня частина.

Задня частина кросовера звужена Фото: carscoops.com

Двері GAC ERA виконані орними, що полегшує посадку і висадку. В оздобленні використані дерево, а також штучні шкіра і замша.

Кермо GAC ERA приплющене, а на всю ширину передньої панелі розтягнуто дисплей. Окремий тачскрін замінює клавіші клімат-контролю.

На всю ширину передньої частини розтягнутий дисплей Фото: GAC

Передні сидіння можна розгорнути, а посеред салону розкладається столик. Задній диван доповнений подушками і висувними підставками для відпочинку ніг.

Передні сидіння можуть розвертатися Фото: GAC

Електромобіль GAC ERA оснащений двома моторами на задній осі загальною потужністю 548 к. с. Замість батареї у нього водневі паливні комірки, де виробляється електрика. Запасу водню в балонах вистачає на 800 км шляху.

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