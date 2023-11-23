У США можуть заборонити постачати биті електромобілі в Україну, — ЗМІ

Експорт битих електромобілів зі США можуть заборонити. Їх транспортування небезпечне, а в батареях містяться цінні матеріали.

У США розглядають можливість заборони експорту електромобілів, які постраждали в ДТП. Одним із найбільших імпортерів таких авто є Україна. Про це повідомляє сайт Авто24 з посиланням на публікацію у виданні Wired.

Експорт битих електрокарів пропонують заборонити з двох причин. Перша — це безпека: під час транспортування електричних авто після ДТП існує ризик загоряння пошкодженої батареї. Подібні випадки вже мали місце.

Друга причина — бажання припинити вивезення цінних матеріалів, які містяться в акумуляторних батареях, на кшталт літію чи кобальту. У США інвестують у компанії, що займаються отриманням сировини зі старих або пошкоджених батарей.

Привозити биті електромобілі зі США вигідно, адже часто їх списують навіть після незначних ДТП. Річ у тім, що поки що не вироблено нормативів ремонту батарей і їхня поведінка після відновлення непередбачувана.

Ніхто не може точно сказати, як поведе себе відремонтована після аварії батарея через 2 або 3 роки. Щоб не брати на себе відповідальність, страхові компанії воліють списувати биті електрокари.

Їх виставляють на онлайн-аукціони, звідки авто потрапляють в Україну. Найпопулярніші авто зі США в нашій країні — електрокари Tesla.

Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку з'явиться недорогий електрокар Citroen із запасом ходу понад 400 км.

Також ми писали про нового конкурента Tesla зі США із запасом ходу 700 км.