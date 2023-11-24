Нові Nissan Juke і Qashqai стануть електромобілями: перші подробиці

Нові Nissan Juke і Qashqai будуть електромобілями. Виробництво кросоверів продовжать на заводі в британському Сандерленді.

Кросовери Nissan Juke і Qashqai нового покоління стануть електрокарами. Про це стало відомо завдяки переговорам представників японської корпорації з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомляє видання Autocar.

Nissan Hyper Punk є передвісником нового Juke Фото: Nissan

Переговори були присвячені долі підприємства Nissan у британському Сандерленді. Саме там випускають Nissan Qashqai і Juke. У моделей нинішнього покоління є гібридні версії.

Завод планують модернізувати для випуску електрокарів, а також побудувати поруч підприємство з випуску батарей. Інвестиції Nissan складуть понад мільярд фунтів стерлінгів ($1,25 млрд). З 2030 року Nissan планує продавати на європейському ринку тільки електромобілі.

Nissan Hyper Urban є прототипом нового Qashqai Фото: Nissan

Поки що подробиць про кросовери Nissan небагато. Обидві моделі будуть побудовані на платформі CMF-EV, як Nissan Ariya і майбутній Leaf, який стане кросовером і також буде випускатися в Сандерленді.

Очікується, що новий Nissan Juke буде заснований на концепт-карі Hyper Punk, а електромобіль Nissan Qashqai стане серійною версією концепту Hyper Urban.

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