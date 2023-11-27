Дешевше за "Дастер": на ринок виходить найдоступніший електромобіль Mitsubishi (фото)
Електромобіль Mitsubishi Minicab-MiEV оснащений 42-сильним мотором і може проїхати 180 км без підзарядки. Модель доступна в пасажирській і вантажній версіях.
На європейський ринок виходить новий Mitsubishi Minicab-MiEV. Мініатюрний 3,4-метровий міський електромобіль повернули на ринок минулого року, а тепер він пройшов модернізацію. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Mitsubishi.
Головна відмінність Mitsubishi Minicab-MiEV 2024 модельного року — повністю нова силова установка. Електрокар отримав мотор на 42 к. с. і 195 Нм, а також збільшену акумуляторну батарею ємністю 20 кВт∙год.
Запас ходу мінівена зріс зі 133 до 180 км. Зарядити електромобіль Mitsubishi Minicab-MiEV у домашніх умовах можна за 7,5 годин, а від швидкої станції на 80% — за 42 хвилини.
Крім того, розширено комплектацію Mitsubishi Minicab-MiEV — з'явилися парктронік, системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху та управління світлом фар. Комфорт їзди підвищили нові задні амортизатори.
Дизайн Mitsubishi Minicab-MiEV не змінився. Як і раніше, японський електрокар доступний у двомісній вантажній версії за 2 431 000 ієн ($16 300) і чотиримісному пасажирському варіанті вартістю 2 481 000 ієн ($16 640), тобто він дешевший за Renault Duster. Незабаром стартує експорт моделі.
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