Революційні зміни: нові Jeep Wrangler і Grand Cherokee стануть електромобілями (фото)

У найближчі кілька років з'являться одразу п'ять електричних моделей Jeep. Електрокарами стануть Jeep Wrangler, Grand Cherokee і флагманський Grand Wagoneer.

Jeep на порозі великих змін — американський бренд почне активну електрифікацію. Нові покоління позашляхових моделей стануть електромобілями або ж отримають електричні версії. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Jeep Grand Wagoneer отримає електричну версію Фото: Jeep

Інформація про електромобілі Jeep з'явилася в угоді, підписаній концерном Stellantis і американською профспілкою UAW. Там розписані терміни дебюту різних моделей марки.

Зокрема, новий Jeep Grand Cherokee шостого покоління з'явиться в 2027 році і буде доступний як з бензиновими двигунами, так і в електричних модифікаціях. Приблизно тоді ж електричним варіантом обзаведеться і флагман Jeep Grand Wagoneer.

Jeep Wagoneer S Фото: Stellantis

Новий Jeep Wrangler п'ятої генерації дебютує у 2028 році і також стане електромобілем. Його готують у двох версіях — з акумуляторною батареєю і бензиновим мотор-генератором, як у новому пікапі Ram 1500.

Крім того, раніше було анонсовано два повністю нові електрокари Jeep. Уже в 2024 році з'явиться розкішний 600-сильний електрокросовер Jeep Wagoneer S з трьома рядами сидінь і запасом ходу 600 км.

Jeep Recon Фото: Stellantis

За ним піде Jeep Recon — молодший брат Wrangler з хорошою прохідністю і знімними дверима.

До слова, нещодавно Jeep повернувся на український ринок і вже представив у нашій країні три моделі.

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