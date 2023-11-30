Доступно й економно: названо найдешевші дизельні автомобілі в Україні (фото)
На українському ринку залишаються недорогі дизельні моделі. Серед них — седани, хетчбеки, комерційні авто й кросовери.
Дизельні моделі за останній час суттєво втратили в популярності на європейському ринку. Втім, в Україні ці економічні автомобілі залишаються популярними, і а нас ще можна знайти недорогі моделі з дизельними двигунами. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting назвала найдешевші дизельні авто в нашій країні за 2023 рік.
До рейтингу потрапили 10 моделей найрізноманітніших класів. Серед них є седани, кросовери та комерційні авто.
Citroen C-Elysee — 632 800 гривень
Бюджетний седан із великим багажником — найдешевша дизельна модель в Україні. Його 1,6-літровий 92-сильний мотор витрачає в середньому 4,3 л/100 км. Оснащення включає кондиціонер, круїз-контроль і 7-дюймовий тачскрин. Споріднений седан Peugeot 301 дещо дорожчий — 656 100 гривень.
Opel Combo Cargo — 740 600 гривень
Компактний фургон Opel Combo Cargo вантажопідйомністю 649 кг є найдоступнішою комерційною дизельною моделлю. Він оснащений 1,5-літровим 100-сильним мотором, а також кондиціонером і датчиком світла. Середня витрата палива — 4,4 л/100 км.
Renault Duster — 753 600 гривень
Новий Duster 2024 вже не оснащують дизелями, але в продажу ще є його попередник із 1,5-літровим 110-сильним мотором і витратою 4,6 л/100 км. Є версії з повним приводом, за доплату запропонована й роботизована КПП. У базовій версії є кондиціонер, круїз-контроль і датчик освітлення.
Ford Transit Courier — 771 614 гривень
Компактний фургон Ford оснащують 1,5-літровим 75-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою МКПП. Він має вантажопідйомність 547 кг і витрачає 4,3 л/100 км у змішаному циклі. Оснащення охоплює кондиціонер і радіо.
Renault Express — 785 000 гривень
Компактний мінівен Renault Express оснащений 1,5-літровим турбодизелем, але 95-сильним. Із механічною КПП він у середньому витрачає 4,6 л/100 км. Як і Duster, він оснащений кондиціонером, датчиком світла та круїз-контролем.
Citroen Berlingo — 814 700 гривень
Базовий Citroen Berlingo з 1,5-літровим 100-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою механікою витрачає 4,2 л/100 км у змішаному циклі. Мінівен просторий усередині й оснащений кондиціонером і автоматичними фарами.
Citroen C4 — 945 300 гривень
Citroen C4 отримав 1,5-літровий 130-сильний турбодизель і 8-ступеневий автомат, а його середня витрата пального становить лише 3,8 л/100 км. У початковій версії є клімат-контроль, камера, парктронік, діодні фари, 10-дюймовий тачскрин, датчики світла й дощу. Седан Citroen C4 X трохи дорожчий — 971 700 гривень.
Peugeot 2008 — 962 000 гривень
Кросовер Peugeot 2008 нещодавно пройшов оновлення. Як і Citroen C4, він оснащений 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем і 8-ступеневою автоматичною КПП, а витрата становить 4 л на 100 км. Початкова комплектація включає клімат-контроль, парктронік, підігрів сидінь і 10-дюймовий сенсорний дисплей.
Opel Grandland — 1 007 900 гривень
4,5-метровий кросовер Opel Grandland просторий і має великий багажник. Його 1,5-літровий 130-сильний турбодизель працює в парі з автоматом на 8 ступенів і витрачає 4,2 л/100 км. Комплектація доволі багата: світлодіодна оптика, двозонний клімат-контроль, парктронік, підігрів сидінь і керма, набір систем безпеки.
Peugeot 308 — 1 047 270 гривень
Новий Peugeot 308 із 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем нещодавно побував на тесті Фокусу. Хетчбек із 8-ступінчастим автоматом економний (3,8 л/100 км) і непогано оснащений: діодні фари, роздільний клімат-контроль, камера, парктронік, підігрів крісел, віртуальний щиток приладів, системи безпеки.
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