Зміниться до невпізнання: яким буде новий BMW X3 2024 (фото)

Кросовер BMW X3 2024 серйозно зміниться зовні і стане більшим. З лінійки моделі зникне електрична версія.

У BMW завершують розробку четвертого покоління моделі X3 в кузові G45. Кросовер зараз проходить тести і буде презентований у 2024 році. Поки ж на сторінці Sugar Design в Instagram з'явилися перші рендери моделі.

Зображення створені на основі шпигунських фото BMW X3 2024. Кросовер кардинально зміниться зовні — його дизайн буде витримано в дусі молодшого брата BMW X1 і седана BMW 5 Series.

Зовнішність кросовера буде виконана в новому фірмовому стилі

На рендерах видно, що в зовнішньому вигляді переважають грані, а боковини BMW X3 стали менш рельєфними. Решітка радіатора стала більшою і поєднується з розкосими фарами.

Новий BMW X3 G45 збереже CLAR, але стане дещо більшим, що дасть змогу збільшити внутрішній простір і об'єм багажника. У салоні напевно з'явиться широкий вигнутий дисплей на передній панелі.

Кросовер BMW X3 збереже бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом об'ємом 2,0 і 3,0 л, залишаться в пропозиції і гібриди, що підзаряджаються.

Кросовер зараз проходить випробування Фото: Motor1.com

А ось електричної версії в лінійці більше не буде. Річ у тім, що новий BMW iX3 вирішили виділити в окрему модель, яка буде побудована на іншій платформі. Крім того, планують відмовитися від спорідненого купе-кросовера BMW X4.

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