Ціна 20 000 євро і запас ходу 320 км: розкрито подробиці нового електрокара Fiat (фото)

Електромобіль Fiat Panda порідниться з Citroen e-C3 і коштуватиме приблизно від 20 000 євро. Його оснастять 113-сильним мотором, а запас ходу становитиме до 320 км.

Новий Fiat Panda четвертого покоління надійде у виробництво з літа 2024 року і стане електромобілем. Про це стало відомо після зустрічі прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні з президентом Сербії Александром Вучичем, повідомляє видання Automotive News Europe.

Лідери двох держав обговорювали компактний електромобіль Fiat, оскільки його виробництво налагодять на підприємстві концерну Stellantis у сербському місті Крагуєвац. З 2022 року триває реконструкція заводу — в нього інвестують 190 млн євро, щоб перевести його на випуск електрокарів.

Найближчим родичем нової моделі стане Citroen e-C3 Фото: Stellantis

Новий Fiat Panda офіційно представлять 11 липня 2024 року — в день 125-річчя Fiat. Компактна міська модель відрізнятиметься кутастим дизайном у стилі концепт-кара Fiat Centoventi. Базова ціна Fiat Panda 2024 становитиме близько 20 000 євро.

Настільки низької вартості вдалося домогтися завдяки новій архітектурі Smart Car Platform, яку також використовує новий Citroen e-C3. Саме цей крос-хетчбек стане найближчим родичем Fiat Panda 2024.

Це означає, що електромобіль Fiat, найімовірніше, оснастять 113-сильним мотором і запропонують у двох версіях — із запасом ходу 200 і 320 км.

Примітно, що нинішній бензиновий Fiat Panda продовжать випускати паралельно з електрокаром до 2026 року. Роком пізніше Fiat в Європі повністю перейде на випуск електромобілів.

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