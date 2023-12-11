Понад 800 сил і елегантний дизайн: розкрито подробиці нового суперкара Ferrari (фото)

Новий суперкар Ferrari збереже високооборотистий атмосферний V12 потужністю понад 800 сил. Дизайн авто виконають у дусі купе Ferrari Roma.

Ferrari завершують розробку нового суперкара. Надпотужне купе з'явиться у 2024 році і прийде на зміну Ferrari 812 Superfast. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Головний дизайнер Ferrari Флавіо Манцоні повідомив, що нова модель збереже високооборотистий атмосферний V12 попередника. Він наголосив, що всупереч дедалі суворішим еко-нормам, у Ferrari не відмовлятимуться від цього двигуна і планують боротися за його право на існування.

Модель зараз проходить тести Фото: Autocar

Флавіо Манцоні заявив, що турбований V8 був би економічнішим, чистішим і потужнішим, і саме такий мотор готують для наступника LaFerrari. Однак у атмосферного V12 свій особливий характер.

Нагадаємо, що в Ferrari 812 Superfast встановлено 6,5-літровий V12. Він розвиває 800 к. с. у стандартній версії і 830 к. с. — у зарядженому варіанті Competizione.

Новий суперкар Ferrari однозначно буде потужнішим. Не виключено, що мотор доповнять гібридною установкою для зниження витрати палива і шкідливих викидів. Саме так вчинили Lamborghini, щоб зберегти V12 у моделі Revuelto.

Також відомо, що купе побудують на платформі Ferrari Roma. Дизайн також виконають у дусі цієї моделі, тобто він стане елегантнішим.

До слова, 6,5-літровий V12 встановлений і в Ferrari Monza, який нещодавно тюнінгували в Німеччині.

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