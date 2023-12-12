Новий Porsche Macan 2024 показали на офіційних фото

Електромобіль Porsche Macan отримає три дисплеї в салоні та проекцію на лобове скло з доповненою реальністю. Мультимедійна система створена на базі Android.

Опубліковано офіційні фото Porsche Macan другого покоління. Кросовер дебютує на початку 2024 року і стане електромобілем. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Porsche.

Проекція на лобове скло тепер із функцією доповненої реальності Фото: Porsche

На знімках показали салон Porsche Macan 2024. На передній панелі встановлено одразу три дисплеї: вигнутий віртуальний щиток приладів, 10,9-дюймовий центральний тачскрін і окремий 10,9-дюймовий екран для переднього пасажира.

Також передбачена проекція на лобове скло з функцією доповненої реальності. Мультимедійна система Porsche Macan створена на платформі Android і в неї інтегрували Google Maps.

Електромобіль Porsche Macan побудують на новій платформі РРЕ, як і новий Audi Q6 e-tron. Раніше публікували фото прототипів моделі: у них агресивний дизайн передньої частини, а дах став більш похилим.

Новий Porsche Macan стане електромобілем Фото: Porsche

Новий Porsche Macan отримає два електромотори загальною потужністю 612 к. с. і батарею на 100 кВт∙год. Його запас ходу становитиме щонайменше 500 км, а 800-вольтне електрообладнання дасть змогу швидко зарядитися на 80% за 25 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що спорткар Porsche 911 піднявся на рекордну висоту.

Також ми писали, що розсекречено новий SsangYong Actyon.