Карбоновий кузов і 1300 сил: розкрито подробиці надпотужного китайського суперкара (фото)

BYD YangWang U9 — швидкісний електричний суперкар потужністю 1305 сил. Він здатний розігнатися до сотні за 2 с і розвинути 300 км/год.

BYD Auto готується запустити у виробництво свою найшвидшу й найексклюзивнішу модель YangWang U9. Електричний суперкар вийде на ринок у 2024 році та коштуватиме від мільйона юанів ($140 000). Тепер стали відомі основні характеристики авто — їх опублікували на сайті CarNewsChina.

Новий BYD YangWang U9 — обтічне двомісне купе з карбоновим кузовом. У нього виражений "ніс" і тоненькі С-подібні фари зі світлодіодною оптикою. Автомобіль вийшов доволі великим.

Кузов авто виконаний із карбону Фото: CarNewsChina

Габарити BYD YangWang U9:

довжина — 4966 мм;

ширина — 2029 мм;

висота — 1295 мм;

колісна база — 2900 мм.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: BYD Auto

Салон BYD YangWang U9 оздоблено шкірою, алькантарою та карбоном. На передній панелі встановлено одразу три дисплеї.

Китайський електромобіль вийшов доволі важким — 2475 кг. Утім, він отримав чотири електромотори сумарною потужністю 1305 к. с., тому здатний розігнатися до 100 км/год за 2 с і розвинути 300 км/год.

Суперкар BYD YangWang U9 отримав батарею на 75 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 700 км. В арсеналі авто — пневмопідвіска з індивідуальними налаштуваннями для кожного колеса.

До слова, це не найпотужніший китайський автомобіль — існують моделі потужністю понад 1800 сил.

Також Фокус розповідав, що BYD готують і недорогий електричний кросовер за $14 000.