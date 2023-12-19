Новий російський електромобіль шокував дивним дизайном (фото)

Amber — двомісний міський електромобіль, призначений для служб доставки та каршерінгу. У нього пластиковий кузов і суперечливий дизайн.

У РФ розсекретили новий електромобіль Amber. Компактну міську модель планують випускати на калінінградському підприємстві "Автотор", де до введення санкцій проти Росії збирали BMW, Hyundai і Kia. Про це повідомляє сайт "Дром".

Електромобіль Amber здивував дивним незбалансованим дизайном із високими капотом і боковинами, маленькими круглими фарами та невеликою площею скління. Крім того, авто оснастили підніжками — це зумовлено тим, що в салоні занадто висока підлога. Частину кузовних деталей запозичено у Lada Vesta.

У авто дивний і непропорційний дизайн Фото: Drom

Поки що інформації про авто небагато. Amber — двомісна міська модель класу L7 для служб каршерінгу та доставки. Фактично це квадроцикл з дахом — аналог Citroen Ami, який побував на тесті Фокуса. В його основі лежить каркас з алюмінієвих труб, а кузовні панелі виготовлені з пластику.

Творці стверджують, що локалізація силової установки авто становитиме 94%, проте не розкривають розробника електромотора та акумуляторної батареї. Також повідомляється, що в планах — випускати по 50 тисяч Amber на рік, але у 2024 році зберуть лише п'ять авто.

Раніше Фокус розповідав, що на глобальний ринок виходить недорогий електромобіль від General Motors.

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