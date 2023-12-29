Ексклюзив найвищого ґатунку: найдорожчі автомобілі 2023 року (фото)

Серед найдорожчих автомобілів 2023 року — екзотичні суперкари та рідкісні старовинні моделі. Ціна деяких машин сягає 30-50 мільйонів доларів.

Нові автомобілі дорожчають із року в рік, і особливо зростання цін помітне в елітному сегменті. Суперкари та розкішні моделі за кілька мільйонів доларів уже нікого не дивують. Утім, навіть вони дешевші за деякі колекційні ретроавто, вартість яких обчислюється десятками мільйонів доларів. Фокус вибрав найдорожчі автомобілі, продані у 2023 році.

10 місце. Pagani Huayra Imola Roadster — понад 6 000 000 доларів

Pagani Huayra Imola Roadster Фото: Pagani

Випустять лише 8 Pagani Huayra у виконанні Imola Roadster. Точна вартість суперкара не розголошується, але відомо, що вона перевищує $6 мільйонів. Кабріолет полегшений до 1260 кг і отримав аеродинамічний пакет, а потужність 6,0-літрового V12 від Mercedes-AMG підняли до 850 сил.

9 місце. Mercedes CLK-GTR Roadster 2002 року — 10 235 000 доларів

Mercedes CLK-GTR Roadster Фото: RM Sotheby's

Родстер Mercedes CLK-GTR велика рідкість — випущено лише 6 таких авто. По суті це серійна версія гоночного авто. Хоча йому понад 20 років, характеристики досі вражають. Величезний 6,9-літровий V12 на 623 к. с. і 6-ступінчаста секвентальна КПП дають змогу розганятися до сотні за 3,8 с й розвивати 344 км/год.

8 місце. Bugatti Chiron Profilée — 10 677 740 доларів

Bugatti Chiron Profilée Фото: Bugatti

Найдорожчий Bugatti Chiron випущений в одному-єдиному екземплярі. У суперкара поліпшена аеродинаміка, а також особливий колір кузова й дуже дороге оздоблення салону шкірою та карбоном. 1500-сильний двигун W16 залишився без змін: із ним купе розганяється до 100 км/год за 2,5 с і розвиває 420 км/год.

7 місце. Jaguar XKSS 1957 року — 13 205 000 доларів

Jaguar XKSS Фото: RM Sotheby's

Jaguar XKSS нерідко називають першим у світі суперкаром. В основі авто лежить спортпрототип Jaguar D-Type, який тричі вигравав 24-годинні перегони в Ле-Мані. Через пожежу на заводі Jaguar модель не стала масовою — випустили лише 16 таких авто. 260-сильна шістка розганяє родстер до 240 км/год.

6 місце. Ferrari 250 LM 1964 року — 16 800 000 доларів

Ferrari 250 LM Фото: Artcurial

Середньомоторний суперкар Ferrari 250 LM створювався для перегонів і також перемагав у Ле-Мані. Утім, конкретно це авто було запасним у команді, а тому має малий пробіг та ідеально збереглося. Обтічне купе з 3,3-літровим V12 на 320 сил здатне розвинути 290 км/год. Модель випущена накладом у 32 екземпляри.

5 місце. Ferrari 250 GT California Spider 1962 року — 18 045 000 доларів

Ferrari 250 GT California Spider Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT California Spider — одна з найрідкісніших і найцінніших моделей в історії італійської марки. Випущено тільки 106 таких кабріолетів із дизайном від ательє Scaglietti і 260-сильним V12 об'ємом 3,0 л. Це був один із найшвидших автомобілів свого часу — його максимальна швидкість становить 260 км/год.

4 місце. Mercedes-AMG Petronas W04 2013 року — 18 800 000 доларів

Mercedes-AMG Petronas W04 Фото: RM Sotheby's

На цьому гоночному авто виступав семиразовий чемпіон "Формули-1" Льюїс Гамільтон. Авто виграло лише один Гран-прі Угорщини 2013 року, а висока ціна зумовлена тим, що боліди Mercedes дуже рідко продають. До того ж це останній Mercedes W04 — остання модель для "Формули-1" із атмосферним V8 на 750 сил.

3 місце. Rolls-Royce Droptail — близько 30 000 000 доларів

Rolls-Royce Droptail Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Droptail — найдорожчий новий автомобіль в історії. Випустять лише чотири розкішні кабріолети з індивідуальним дизайном. Наприклад, перший Droptail отримав дорогий годинник і мозаїку на передній панелі, виконану з 1603 шматочків дерева. Під капотом встановлено 593-сильний V12.

2 місце. Ferrari 412P 1967 року — 30 200 000 доларів

Ferrari 412P Фото: bonhams.com

Ferrari 412P — один із найкрасивіших гоночних автомобілів усіх часів. Елегантне обтічне купе з 420-сильним V12 здатне розвинути 306 км/год. Зібрали лише чотири такі спорткари, а конкретно це авто перемагало в змаганнях у Швеції та Німеччині, а також стало третім у престижних 1000-кілометрових перегонах у Бельгії.

1 місце. Ferrari 250 GTO 1962 року — 51 700 000 доларів

Ferrari 250 GTO Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 GTO — найдорожча модель італійського бренду, її вартість на аукціонах часом доходить до $70 мільйонів. Обтічне купе домінувало на гоночних трасах і в 1962-1964 роках принесло Ferrari три титули чемпіона світу. Саме цей автомобіль особливий, адже замість стандартного 3,0-літрового V12 отримав 4,0-літровий мотор на 390 к. с. Таких купе існує лише три.

Примітно, що Ferrari 250 GTO — не найдорожче авто всіх часів і народів. Цей титул належить купе Mercedes 300 SLR 1955 року за 142 мільйони доларів.

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