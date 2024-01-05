У Люксембурзі створили незвичайний комерційний електромобіль із запасом ходу 250 км (фото)

Електричний фургон B-ON Pelkan може перевозити до 1,2 тонни вантажу і оснащений спеціальним органайзером для сортування багажу. Запас ходу електрокара перевищує 250 км.

Виробник електричних фургонів StreetScooter для Deutsche Post, компанія B-ON з Люксембургу, підготувала нову модель Pelkan. Електрокар презентують на шоу CES-2024 у Лас-Вегасі та планують запустити у виробництво з другого кварталу 2024 року. Про це повідомляє сайт Electrive.

Електрокар оснащений 115-сильним мотором

Новий B-ON Pelkan — невеликий двомісний фургон. У нього високий капот, тоненькі діодні фари та великий кут нахилу лобового скла. Вантажопідйомність авто становить 1235 кг. В основі електрокара лежить нова модульна платформа від Foxconn.

Вантажопідйомність авто становить 1235 кг

Розміри B-ON Pelkan:

довжина — 5725 мм;

ширина — 1850 мм;

висота — 2515 мм;

колісна база — 3380 мм.

Фургон створений насамперед для служб доставки. Його родзинка — спеціальний органайзер з електроприводом у вантажному відсіку з відсіками для замовлень.

Усередині встановлено органайзер для багажу з електроприводом

B-ON Pelkan оснащений електромотором на 115 к. с. і 256 Нм, а його максимальна швидкість становить 120 км/год. На вибір запропонують акумуляторні батареї на 43 і 54 кВт∙год: в останньому випадку запас ходу перевищить 250 км. Зарядка змінним струмом займає менше 8 годин, а постійним (на 80%) — 30 хвилин.

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