У Києві помітили рідкісний суперкар Ferrari 2000-х із яскравим тюнінгом (фото)

Суперкар Ferrari 360 Modena оснащений 3,6-літровим 400-сильним V8 і здатний розвинути 295 км/год. Купе тюнінгували — встановили обвіс і антикрило.

У Києві сфотографували Ferrari 360 Modena. На українських дорогах такі суперкари — рідкість. Про автомобіль розповіли на сайті ТопЖир.

Середньомоторний суперкар Ferrari 360 Modena випускали з 1999 по 2004 роки і загалом зібрали 8800 купе і 7565 кабріолетів 360 Spider. Він став першою моделлю марки в новому фірмовому стилі. Елегантний дизайн купе розробили в знаменитому італійському ательє Pininfarina.

Суперкар отримав обвіс і антикрило Фото: supercars_ua

Купе Ferrari оснащено високооборотистим 3,6-літровим V8 потужністю 400 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 295 км/год. На вибір пропонували 6-ступінчасті механічну або роботизовану КПП.

Саме цей Ferrari 360 Modena особливий, адже його допрацювали. Тюнінг Ferrari витриманий у стилістиці німецького ательє Hamann, хоча насправді його виконали в одній маловідомій японській майстерні.

Суперкар Ferrari 360 Modena отримав аеродинамічний обвіс і антикрило. Крім того, йому дещо змінили дизайн задньої частини.

Раніше Фокус розповідав, що іграшковий Ferrari виставили на продаж за ціною справжнього автомобіля.

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