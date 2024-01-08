Названо найпопулярніші кольори автомобілів в Україні за 2023 рік
Українці у 2023 році надавали перевагу строгим і стриманим кольорам автомобілів. Машин у яскравому забарвленні продали не дуже багато.
У 2023 році українці придбали майже 61 тис. нових легкових автомобілів і третина з них були білими. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Найбільше в білому кольорі купили кросоверів Renault Duster. Ця ж модель користується попитом і в сірому кольорі, який є другим за популярністю відтінком в Україні — на нього припадає 31% ринку. Це й не дивно, враховуючи, що Duster — найпопулярніший автомобіль 2023 року в Україні.
17% автомобілів обрали в чорному кольорі і найбільше серед них позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado. Четверте місце посідає синій колір (8%), а найпопулярнішим у цьому відтінку став електричний кросовер Volkswagen ID.4. Замикає ТОП-5 червоний (3%), а лідером у цьому відтінку є Mazda CX-5.
Найпопулярніші кольори авто в Україні за 2023 рік:
- Білий — 33%.
- Сірий — 31%.
- Чорний — 17%.
- Синій — 8%.
- Червоний — 3%.
- Зелений — 2,6%.
- Коричневий — 2%
- Бежевий — 1%.
- Помаранчевий — 0,7%.
- Жовтий — 0,5%.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезли ексклюзивний спорткар Porsche в незвичайному кольорі.
Також ми писали, що на українському ринку з'явиться електрокросовер Ford Mustang Mach-E.