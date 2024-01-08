Розділи
Матеріали
Авто

Названо найпопулярніші кольори автомобілів в Україні за 2023 рік

Тарас Брязгунов
Фото: iStock Images | Яскраві кольори не користуються попитом в Україні

Українці у 2023 році надавали перевагу строгим і стриманим кольорам автомобілів. Машин у яскравому забарвленні продали не дуже багато.

У 2023 році українці придбали майже 61 тис. нових легкових автомобілів і третина з них були білими. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Renault Duster популярний у білому кольорі
Фото: Renault

Найбільше в білому кольорі купили кросоверів Renault Duster. Ця ж модель користується попитом і в сірому кольорі, який є другим за популярністю відтінком в Україні — на нього припадає 31% ринку. Це й не дивно, враховуючи, що Duster — найпопулярніший автомобіль 2023 року в Україні.

17% автомобілів обрали в чорному кольорі і найбільше серед них позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado. Четверте місце посідає синій колір (8%), а найпопулярнішим у цьому відтінку став електричний кросовер Volkswagen ID.4. Замикає ТОП-5 червоний (3%), а лідером у цьому відтінку є Mazda CX-5.

Найпопулярніші кольори авто в Україні за 2023 рік:

  1. Білий — 33%.
  2. Сірий — 31%.
  3. Чорний — 17%.
  4. Синій — 8%.
  5. Червоний — 3%.
  6. Зелений — 2,6%.
  7. Коричневий — 2%
  8. Бежевий — 1%.
  9. Помаранчевий — 0,7%.
  10. Жовтий — 0,5%.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезли ексклюзивний спорткар Porsche в незвичайному кольорі.

Також ми писали, що на українському ринку з'явиться електрокросовер Ford Mustang Mach-E.