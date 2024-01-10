В Україну за 2023 рік ввезли понад 200 тисяч уживаних авто: найпопулярніші моделі (фото)

Уживаних авто в Україні купують у 3,5 раза більше, ніж нових. Високим попитом користуються моделі Volkswagen, Renault, Skoda і Nissan.

У 2023 році український автопарк поповнили 214,4 тис. авто з пробігом. На них припадає понад 75% усього авторинку. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Volkswagen Golf став лідером у сегменті б/в авто Фото: Volkswagen

Продажі вживаних авто в Україні знизилися на 45% порівняно з 2022 роком, адже наразі безкоштовного розмитнення немає. Водночас, вживаних авто придбали у 3,5 раза більше, ніж нових.

Важливо Новий Volkswagen Golf 2024 показали на перших офіційних фото

Найбільше українці купили вживаних авто з бензиновими двигунами — їх частка становить 45% від загальної кількості. 33% машин є дизельними, 14% — електричними, 5% — з ГБО, а 3% — гібридами. Найпопулярнішими марками на вторинному ринку є Volkswagen, Renault, Skoda, Ford і Nissan.

Новим лідером ринку минулого року став Volkswagen Golf. До трійки найбільш продаваних моделей потрапили Renault Megane і Skoda Octavia.

Renault Megane продовжує користуватися попитом Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2023 рік:

Volkswagen Golf — 16 123 шт. Renault Megane — 14 392 шт. Skoda Octavia — 10 261 шт. Volkswagen Passat — 8543 шт. Nissan Leaf — 5190 шт. Ford Focus — 4646 шт. Nissan Qashqai — 4339 шт. Volkswagen Touran — 4181 шт. Volkswagen Tiguan — 4075 шт. Audi A4 — 3940 шт.

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