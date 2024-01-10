Новий флагман: розсекречено 1000-сильний електромобіль BYD за $140 000 (фото)

Новий BYD Yangwang U7 — обтічний електричний седан довжиною 5,2 метра. Потужність його силової установки перевищить 1000 сил, а запас ходу досягне 700 км.

Опубліковано перші фото BYD Yangwang U7. Великий електричний седан презентують у другому півріччі 2024 року. Він стане новим флагманом китайської марки і коштуватиме близько мільйона юанів ($140 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий BYD Yangwang U7 стане доступнішою альтернативою Mercedes-Benz EQS і BMW i7. Це обтічний седан F-класу довжиною близько 5,2 м і шириною 2 м.

BYD Yangwang U7 стане новим флагманом марки Фото: BYD Auto

У електрокара стрімкий силует з похилим дахом, а тоненькі С-подібні фари виконані в дусі суперкара BYD Yangwang U9. Ззаду встановлено висувний спойлер.

Салон електромобіля не показали, але відомо, що за прикладом інших авто серії BYD Yangwang він отримає три дисплеї на передній панелі. Базова комплектація включатиме 21-дюймові диски, а за доплату запропонують автопілот.

Новий BYD Yangwang U7 отримає повний привід і чотири електромотори загальною потужністю понад 1000 к. с. Розгін до 100 км/год займе менше 3 секунд.

Китайський електромобіль оснастять батареєю ємністю 100 кВт∙год, а його запас ходу становитиме близько 700 км. Пізніше може з'явитися версія з меншою батареєю і бензиновим мотор-генератором — як у позашляховика BYD Yangwang U8.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD обігнав Tesla і став світовим лідером з виробництва електромобілів.

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