У Нідерландах створили електромобіль за $6250, який можна не заряджати (відео)

Squad Solar City Car — компактний двомісний електромобіль вагою всього 360 кг. Він здатний розвинути 45 км/год, а його запас ходу становить 100 км.

Нідерландський стартап Squad Mobility презентував на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі незвичайний міський електромобіль Solar City Car. Він надійде у виробництво з 2025 року і коштуватиме від 6250 доларів. Подробиці авто розкрили на сайті виробника.

Двері електрокара можна зняти

Squad Mobility заснували інженери Кріс Клок і Роберт Гуверс. Раніше вони працювали над електрокаром Lightyear із сонячними батареями і саме цю технологію вирішили використати в Solar City Car. Міське авто стане альтернативою Citroen Ami.

Електромобіль є двомісним, але пасажирське крісло можна скласти

Двомісний Squad Solar City Car сягає всього 2 метри в довжину і важить лише 360 кг. Своїм дизайном незграбне авто нагадує гольф-кар — особливо, якщо зняти двері (вони легко відкручуються).

Салон Squad Solar City Car доволі просторий завдяки високому даху. За сидіннями передбачено невеликий відсік для багажу.

На даху встановлено сонячні батареї

Електромотор потужністю 5,5 к. с. (4 кВт) дає змогу розвивати швидкість до 45 км/год. Настільки малопотужним авто в низці європейських країн можна керувати без прав і з 16 років.

Squad Solar City Car оснащений чотирма знімними батареями (як електробайки) загальною ємністю 6,4 кВт∙год. Запас ходу становить 100 км.

Сонячні батареї потужністю 250 Вт встановлені на даху електрокара. Тести показали, що за один день вони поповнюють запас ходу на 22 км у Нідерландах і на 31 км — у сонячній Іспанії. Цього цілком може бути достатньо, щоб не заряджати електромобіль.

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