Lexus показав оригінальні спортивні кросовери: подробиці та відео

Компактний кросовер Lexus LBX і електромобіль RZ отримали спортивні версії. Їм допрацювали дизайн та інтер'єр, а LBX став суттєво потужнішим.

На автошоу в Токіо дебютували два спортивні кросовери Lexus. Заряджені версії з'явилися в електричного Lexus RZ і компактного LBX. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Lexus RZ 450e F Sport Performance

Торішній концепт-кар Lexus RZ 450e F Sport Performance вирішили зробити серійним — випустять 100 таких електрокарів. Від стандартної моделі кросовер відрізняється агресивним обвісом із синіми акцентами, двома спойлерами і 21-дюймовими дисками Enkei. Крім того, замінено капот, а дах виконано з карбону.

Електрокросовер отримав агресивний обвіс і два спойлери Фото: Lexus

Салон Lexus RZ 450e оздобили алькантарою з яскраво-синіми вставками і швами, а на педалях з'явилися металеві накладки. Синій колір переважає і в новому меню мультимедіа.

На відміну від концепт-кара, серійний Lexus RZ 450e F Sport Performance потужнішим не став. Він оснащений стандартною 313-сильною установкою з батареєю на 71,4 кВт∙год.

У салоні з'явилися сині вставки Фото: Lexus

Lexus LBX Morizo RR

Кросовер Lexus LBX отримав силовий агрегат від Toyota GR Yaris 2024 — 1,6-літровий 300-сильний турбомотор і 8-ступінчасту автоматичну КПП.

Lexus LBX Morizo RR Фото: Lexus Кросовер оснастили отримав 300-сильним турбомотором від Toyota GR Yaris Фото: Lexus

Упізнати новий Lexus LBX Morizo RR можна за величезною решіткою радіатора, обвісом, 19-дюймовими дисками. У салоні з'явилися спортивні сидіння. Поки що ця версія є концепт-каром і невідомо, чи стане вона серійною.

До слова, на автошоу в Токіо показали і спортивний електрокросовер Nissan потужністю понад 400 сил.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явився новий електрокросовер від Geely і Volvo.