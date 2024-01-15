Fiat готує недорогий спортивний електрокросовер у ретростилі (фото)

Спортивний електромобіль Fiat 600e розробляють фахівці Abarth. Кросовер оснастять 240-сильним мотором і доопрацюють його шасі.

Лінійку Fiat 600 2024 року поповнить заряджена версія. Її готує Abarth і це буде електромобіль. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Прототипи Abarth 600e проходять випробування Фото: Stellantis

Новий Abarth 600e (саме так назвуть електрокросовер) отримає 240-сильний мотор, тобто він буде істотно потужнішим, ніж хетчбек Abarth 500e. Він стане найпотужнішою серійною моделлю, випущеною під брендом Abarth. Динамічно характеристики не розкривають, але очікується, що розгін до 100 км/год займе менше 7 с.

Крім того, в Abarth доопрацюють підвіску Fiat 600e, встановлять збільшені гальма і самоблокувальний диференціал. Спеціально для електрокара розроблять шини Michelin Pilot Sport з використанням технологій "Формули-Е".

Батарея Fiat 600e залишиться незмінною — ємністю 54 кВт∙год. Запас ходу буде дещо меншим, ніж у стандартного кросовера.

Електрокросовер отримає 240-сильний мотор Фото: Autocar

На фото електромобіль Abarth 600e в камуфляжі, але можна розгледіти, що його передня частина агресивніша. Також з'явилися обвіс і збільшений спойлер на даху. У салоні встановлять нові спортивні сидіння.

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