Зібрали лише 170 авто: новий кросовер Lada не змогли запустити у виробництво (фото)

Нова Lada X-Cross 5 є точною копією FAW Bestune T77. Китайський автовиробник відмовився постачати на "АвтоВАЗ" комплектуючі для складання авто, оскільки боїться потрапити під вторинні санкції.

Розрекламований проєкт Lada X-Cross 5 закрили. Масове виробництво китайського кросовера FAW так і не змогли налагодити під брендом Lada — випустили тільки 170 машин. Про це повідомляє сайт Мотор.

Кросовери Lada X-Cross 5 зараз припадають снігом на парковці складального підприємства в Санкт-Петербурзі — колишнього заводу Nissan, який простоював з 2022 року і був проданий за 1 євро.

170 Lada X-Cross 5 стоять на парковці складального підприємства

У вільному продажі ці Lada X-Cross 5 так і не з'являться — їх розпродали в корпоративні автопарки кількох компаній з Москви і Тольятті. Більше випуск моделі не планується і всі згадки про неї вже зникли з сайту Lada.

Річ у тім, що китайський концерн FAW вирішив вийти з проєкту після введення санкцій США проти "АвтоВАЗу" — там бояться потрапити під вторинні обмеження і вирішили не ризикувати. Комплектуючі для складання авто припинили поставляти в РФ.

Як відомо, нова Lada X-Cross 5 — це точна копія китайського FAW Bestune T77. Примітно, що в салоні кросоверів залишився логотип FAW на кермі, адже його не змогли замінити.

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