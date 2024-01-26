Maserati наповнить ринок швидкісними електромобілями преміумкласу (фото)

У Maserati анонсували нові швидкісні електромобілі. Італійський бренд представить електричні кабріолет, суперкар, кросовер і великий седан.

Концерн Stellantis активізує електрифікацію бренду Maserati. У найближчі роки з'являться чотири нові електричні моделі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

До 2028 року всі Maserati або стануть електромобілями, або ж отримають електричні модифікації. Наразі такі версії (вони називаються Folgore — "блискавка") вже з'явилися у двох моделей марки.

Maserati Gran Turismo Folgore Фото: Stellantis

Зокрема, компактний кросовер Maserati Grecale обзавівся 557-сильним електричним варіантом Folgore, а купе Gran Turismo — 750-сильним. У 2024 році з'явиться ще й кабріолет Maserati Gran Turismo Folgore.

У 2025 році електричну версію отримає суперкар Maserati MC20 — її також назвуть Folgore. Він зможе розганятися до 100 км/год за 2,8 с і розвивати швидкість понад 300 км/год.

Maserati Grecale Folgore

На 2027 рік заплановано презентацію наступника Maserati Levante, а через рік з'явиться новий Maserati Quattroporte. Ці дві моделі будуть доступні виключно в електричному виконанні. Крім того, повідомляється, що покупцям буде надано широкі можливості персоналізації своїх авто.

Раніше Фокус розповідав про екстремальний 720-сильний суперкар Maserati.

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