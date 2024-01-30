Citroen показали оригінальний електромобіль у ретро-стилі за 7500 євро (відео)
Новий Citroen Ami Charleston вирізняється двоколірним забарвленням і поліпшеним внутрішнім оздобленням. У салоні встановлено нове оригінальне кермо.
Мініатюрний електромобіль Citroen Ami отримав нову модифікацію Charleston. Загалом випустять лише 150 таких авто. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.
Новий Citroen Ami Charleston розроблений італійським дизайнером Массімо Біанконе. Натхненням для нього послужив класичний Citroen 2CV Charleston 1980 року.
Електромобіль Citroen Ami отримав таке саме двоколірне червоно-чорне забарвлення, як і його знаменитий предок. У салоні з'явилося оригінальне односпицеве кермо в стилі Citroen 2CV.
Крім того, в салоні поліпшено оздоблення, з'явилися гумові килимки і центральне дзеркало заднього виду. Дах виконано зсувним, як і у 2CV.
Технічні характеристики Citroen Ami Charleston не змінилися. Компактний 2,4-метровий електрокар оснащений скромним 8-сильним мотором і розвиває 45 км/год. У деяких європейських країнах ним можна керувати без водійських прав і з 16 років. Акумуляторна батарея на 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 75 км.
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