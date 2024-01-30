Citroen показали оригінальний електромобіль у ретро-стилі за 7500 євро (відео)

Новий Citroen Ami Charleston вирізняється двоколірним забарвленням і поліпшеним внутрішнім оздобленням. У салоні встановлено нове оригінальне кермо.

Мініатюрний електромобіль Citroen Ami отримав нову модифікацію Charleston. Загалом випустять лише 150 таких авто. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Електрокар зберіг 8-сильний мотор Фото: Stellantis

Новий Citroen Ami Charleston розроблений італійським дизайнером Массімо Біанконе. Натхненням для нього послужив класичний Citroen 2CV Charleston 1980 року.

Citroen Ami отримав односпицеве кермо Фото: Stellantis У салоні покращено оздоблення Фото: Stellantis

Електромобіль Citroen Ami отримав таке саме двоколірне червоно-чорне забарвлення, як і його знаменитий предок. У салоні з'явилося оригінальне односпицеве кермо в стилі Citroen 2CV.

Крім того, в салоні поліпшено оздоблення, з'явилися гумові килимки і центральне дзеркало заднього виду. Дах виконано зсувним, як і у 2CV.

Технічні характеристики Citroen Ami Charleston не змінилися. Компактний 2,4-метровий електрокар оснащений скромним 8-сильним мотором і розвиває 45 км/год. У деяких європейських країнах ним можна керувати без водійських прав і з 16 років. Акумуляторна батарея на 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 75 км.

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