Ексклюзивне авто Дональда Трампа пішло з молотка за $1,1 мільйона (фото)

Lamborghini Diablo Дональда Трампа оснащений 5,7-літровим V12 потужністю 492 к.с. Суперкар здатний розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути 325 км/год.

У США на аукціоні Barrett-Jackson продали суперкар Lamborghini Diablo 1997 року. Кабріолет побудували за індивідуальним замовленням Дональда Трампа. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Дональд Трамп володів суперкаром з 1997 по 2002 рік Фото: Barrett-Jackson

За авто Дональда Трампа віддали 1,1 мільйона доларів, хоча, як правило, такі кабріолети Lamborghini Diablo VT Roadster приблизно вдвічі-втричі дешевші.

Суперкар Lamborghini Дональда Трампа пофарбували в особливий синій колір, який не був доступний для стандартного Diablo. Його салон оздоблено чорно-білою шкірою, а на кузові з'явилася пам'ятна табличка Donald Trump 1997 Diablo. Оснащення авто охоплює антикрило, клімат-контроль і акустику Alpine.

Lamborghini пофарбований в особливий синій колір Фото: Barrett-Jackson Оснащення включає опційне антикрило Фото: Barrett-Jackson Салон оздоблений чорно-білою шкірою Фото: Barrett-Jackson Суперкар оснащений 492-сильним V12 Фото: Barrett-Jackson

Lamborghini Diablo VT Roadster оснащений 5,7-літровим V12 потужністю 492 к.с. і повним приводом. З 5-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути 325 км/год.

Дональд Трамп володів Lamborghini Diablo з 1997 по 2002 рік. Після цього у авто було ще два власники. Суперкар чудово зберігся, а його пробіг становить 24 831 км.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні за 100 000 доларів продали тюнінгований BMW Майкла Джордана.

Також ми писали, що старий 26-річний Subaru пішов з молотка за ціною нового Porsche 911.