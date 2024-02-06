В Україну привезли швидкісний 800-сильний суперкар Ferrari (фото)

Суперкар Ferrari 812 Superfast оснащений високооборотистим 800-сильним V12. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 340 км/год.

В Україні з'явився ще один суперкар Ferrari 812 Superfast. Італійська модель у нашій країні обійдеться приблизно в півмільйона доларів. Про це пише сайт ТопЖир.

800-сильне купе коштує близько півмільйона доларів Фото: luxurycars.ukraine

Ferrari 812 Superfast (його назва перекладається, як "супершвидкий") представили у 2017 році до 70-річчя італійської марки. Це класичний передньомоторний суперкар з довгим капотом і зсунутим назад салоном. Не виключено, що це остання модель італійської марки з великим V12 і без гібридної установки.

Суперкар здатний розвинути 340 км/год Фото: luxurycars.ukraine

Цей високообертовий 6,5-літровий двигун розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована КПП з двома зчепленнями.

Суперкар Ferrari 812 Superfast — один із найшвидших автомобілів в Україні. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

Модель представили до 70-річчя Ferrari Фото: luxurycars.ukraine

Оснащення суперкара включає електронний диференціал і адаптивні амортизатори. Уповільнення забезпечують карбоново-керамічні гальма.

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