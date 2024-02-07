Перший у світі суперкар: найзнаменитіший Mercedes відзначає 70-річчя (фото)

Mercedes-Benz 300 SL першим у світі отримав інжекторний двигун і був найшвидшим авто свого часу, проте прославився насамперед завдяки незвичайним дверям типу "крило чайки".

У ці дні свій 70-річний ювілей відзначає легендарний Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Ця модель прославилася дизайном, характеристиками та інноваційними технічними рішеннями, і саме її нерідко називають першим в історії суперкаром. Фокус розповість історію знаменитого авто.

Гоночний Mercedes-Benz W194 Фото: Mercedes-Benz

Ідея створення Mercedes-Benz 300 SL народилася в 1950 році. Післявоєнна Німеччина ще лежала в руїнах, а керівництво Mercedes вже хотіло відродити колишню славу в перегонах. Для цього команда інженерів на чолі з Рудольфом Уленхаутом розробила купе W194. Автомобіль вирізнявся дверцятами, що піднімаються вгору. Зробили це не для краси, просто конструкція кузова передбачала занадто високі пороги. Зі звичайними дверима сісти в автомобіль було б дуже складно і незручно.

Mercedes-Benz 300 SL представили в 1954 році на автосалоні в Нью-Йорку Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz W194 чудово себе зарекомендував — переміг у 24-годинних перегонах у Ле-Мані 1952 року та мексиканському ралі Carrera Panamericana. Однак він би так і залишився б суто гоночним авто, якби не американський дилер Mercedes-Benz Максиміліан Гоффман. Саме він запропонував перетворити спорткар на іміджеву серійну модель.

Суперкар розганявся до 245 км/год Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 300 SL дебютував 6 лютого 1954 року на автошоу в Нью-Йорку. Публіку вразило обтічне сріблясте купе з незвичними дверцятами, що піднімаються. До слова, саме завдяки їм авто одразу отримало прізвисько Gullwing ("крило чайки"). Покупець мав можливість обирати сталевий або легкий алюмінієвий кузов.

Випущено тільки 1400 купе Mercedes 300 SL Фото: Mercedes-Benz

Не менш прогресивним був і двигун. Щоб трилітрова шістка стала потужнішою, її вперше у світі обладнали безпосереднім упорскуванням палива. Потужність становила 215 к. с., що давало змогу розганятися до 100 км/год за 8 с і розвивати 245 км/год. Mercedes 300 SL Gullwing офіційно став найшвидшим серійним автомобілем у світі.

Mercedes-Benz 300 SL став першим у світі авто з безпосереднім уприскуванням палива Фото: Mercedes-Benz

Звісно, купе виявилося недешевим — коштувало як сім масових Volkswagen Beetle. Його салон обшили дорогою шкірою, а комплектація включала в себе набір фірмових валіз. Щоб посадка і висадка були ще зручнішими, кермо зробили відкидним.

Кермо Mercedes 300 SL виконано відкидним Фото: Mercedes-Benz

Попри високу вартість, замовлень на суперкар Mercedes 300 SL Gullwing вистачало. За три роки виготовили 1400 купе, з яких 1100 — опинилися в США. З'явилася і 290-сильна гоночна версія SLR, на якій британський гонщик Стірлінг Мосс виграв легендарне 1600-кілометрове ралі Mille Miglia в Італії.

Mercedes 300 SLR є найдорожчим авто в історії Фото: Mercedes-Benz

У 1957 році купе припинили випускати, натомість представили родстер Mercedes-Benz 300 SL. Він мав звичайні двері, але натомість отримав передні дискові гальма. Цікаво, що кабріолет виявився популярнішим, адже виготовили майже 2000 машин.

Mercedes-Benz 300 SL став справді культовим і допоміг німецькій марці відродитися. Серед його власників — актори Софі Лорен, Елізабет Тейлор, Пол Ньюмен і Кларк Гейбл, художник Пабло Пікассо, модельєр Ральф Лорен і навіть Микита Хрущов.

Кабріолет Mercedes-Benz 300SL Roadster Фото: Mercedes-Benz

Нині такий суперкар Mercedes у хорошому стані коштує не менше мільйона доларів. А одне з двох купе Mercedes 300 SLR у 2022 році було продано за $142 мільйони — це найдорожче авто всіх часів і народів.

До слова, нинішнього року ювілей свого першого автомобіля відзначає і Opel.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився суперкар Aston Martin з мотором Mercedes.