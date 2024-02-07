В Україні з'явився новітній недорогий електромобіль Volvo за $35 000 (фото)
Новий Volvo EX30 — компактний 4,2-метровий електрокросовер В-класу зі стриманим дизайном. Він доступний у версіях на 272 і 428 к. с. із запасом ходу до 480 км.
У Києві сфотографували новий Volvo EX30. Кросовер є найдоступнішим електромобілем шведської марки. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Електромобіль Volvo EX30 в Україні коштує від 1,31 мільйона гривень ($35 000). Це компактний міський кросовер В-класу довжиною 4,2 метра зі стриманим скандинавським дизайном. У нього довгий капот, тоненькі фари і висока віконна лінія.
У салоні Volvo EX30 немає щитка приладів, але зате встановлено великий портретний тачскрін. Мультимедійна система авто створена на базі Google Android.
Новий Volvo EX30 побудований на платформі SEA, тобто його близькими родичами є електрокросовери Smart #1 і Zeekr X. Модель доступна у 272-сильній задньопривідній і 428-сильній повнопривідній версіях. Топовий електрокросовер Volvo EX30 розганяється до 100 км/год за 3,6 с.
На вибір запропоновано батареї ємністю 54 і 69 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 344 км, у другому — 480 км із заднім приводом і 460 км — з повним.
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