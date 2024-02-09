Розсекречено недорогий спортивний електрокросовер Fiat у ретростилі (фото)

Електромобіль Abarth 600e отримає 240-сильний мотор і стане найпотужнішою серійною моделлю марки. Від стандартного Fiat 600 кросовер відрізняється більш агресивним дизайном.

Ретро-кросовер Fiat 600 отримає заряджену версію від Abarth. Її офіційна презентація відбудеться найближчим часом, а поки що на сайті концерну Stellantis з'явилося перше фото автомобіля.

Новий Abarth 600e (саме так назвали кросовер) є спортивним електромобілем. Він оснащений 240-сильним мотором і стане найпотужнішою серійною моделлю від Abarth. Розгін до 100 км/год займає менше 7 с.

Кросовер оснастили 240-сильним мотором Фото: Autocar

Електромобіль Fiat отримав диференціал, що самоблокується, а його підвіску і рульове управління допрацювали. Гальма кросовера збільшили в розмірах.

Від стандартного Fiat 600e варіант від Abarth відрізняється більш агресивним дизайном передньої частини, обвісом і спойлером на даху. У салоні встановлять спортивні сидіння і кермо.

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На фото потрапив електрокросовер Fiat Abarth 600e у лімітованій серії Scorpionissima. Випустять тільки 1949 таких авто з особливими 20-дюймовими дисками і в яскравих кольорах — таких, як цей фіолетовий Hypersonic Purple.

До слова, нещодавно розсекретили і новий Fiat Panda 2024. Він стане електрокросовером вартістю від 20 000 євро.

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