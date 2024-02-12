Хіпі, Сімпсони та зірки Голлівуду: найкраща автомобільна реклама на "Супербоулі 2024" (відео)

До "Супербоулу 2024" низка автовиробників підготували рекламні ролики. У них знялися відомі актори.

Фінал Національної футбольної ліги, також відомий як "Супербоул", не тільки є найважливішим матчем із американського футболу, а й славиться своєю рекламою. Дорогі ролики знімають спеціально до цієї гри, й особливо в цьому досягли успіху автовиробники. "Супербоул 2024" не став винятком — випущено одразу кілька цікавих відео, які потім з'явилися на YouТube.

BMW та Крістофер Вокен

У рекламі електрокара BMW i5 головну роль зіграв зірковий актор Крістофер Вокен. У ролику його постійно передражнюють, проте підкреслюється, що справжній Вокен — єдиний і неповторний так само, як і новий BMW.

Kawasaki та лісоруби

У рекламі чотириколісного мотовсюдихода Kawasaki Ridge засвітився актор і колишній рестлер Стів Остін. Відео показує, що можна поєднувати роботу дроворуба з розвагами.

Kia та сімейні цінності

Реклама сімейного електрокросовера Kia EV9 — сентиментальний ролик про батька-одинака, який виховує юну фігуристку.

Toyota й бездоріжжя

У відео в кумедній формі демонструються позашляхові здібності нового пікапа Toyota Tacoma 2024 в екстремальному виконанні Trailhunter.

Volkswagen і Сімпсони

Реклама Volkswagen присвячена 75-річчю виходу марки на ринок США. У ній можна побачити стару кінохроніку, хіпі, Сімпсонів і Дарта Вейдера.

Раніше Фокус розповідав, що Джейсон Момоа перетворив свій Rolls-Royce 1929 року на електромобіль.

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