Майже Rolls-Royce: у Києві помітили розкішний китайський електромобіль за $100 000 (фото)

Новий Hongqi e-HS9 — розкішний 5,2-метровий електропозашляховик із дизайном в дусі Rolls-Royce Cullinan і дорогим салоном. Модель пропонують у версіях на 436 і 550 сил із запасом ходу до 660 км.

У Києві сфотографували електромобіль Hongqi e-HS9. Це одне із найдорожчих китайських авто в Україні. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Дизайн виконаний в стилі Rolls-Royce Cullinan Фото: Topcars UA

Ціна Hongqi e-HS9 в Україні складає від 78 до 130 тис. доларів, в залежності від версії. Воно й не дивно, адже Hongqi виробляє найрозкішніші китайські автомобілі. Машинами саме цієї марки послуговуються китайські лідери від Мао Цзедуна до Сі Цзіньпіна. e-HS9 поставляється і в ЄС.

Електрокросовер Hongqi e-HS9 сягає 5,2 м у довжину і нагадує своїм дизайном Rolls-Royce Cullinan. Це не дивно, адже його зовнішність розробив колишній стиліст Rolls-Royce Жиль Тейлор.

Запас ходу електрокара сягає 660 км Фото: Topcars UA

Існують версії моделі на 4, 6 та 7 місць. Салон Hongqi e-HS9 оздоблений шкірою, а на передній панелі встановлено одразу чотири дисплеї. Крісла першого та другого ряду мають електропривод, а у дорожчих версіях є і масаж. Базова комплектація також охоплює чотиризонний клімат-контроль та камери кругового огляду.

На передній панелі встановили чотири дисплеї Фото: autohome.com.cn

Китайський електромобіль Hongqi e-HS9 пропонують у повнопривідних версіях потужністю 436 та 550 к. с. У першому випадку розгін до 100 км/год складає 6,5 с, у другому – 4,8 с.

Електрокар випускають у версіях а 4, 6 або 7 місць Фото: autohome.com.cn

На вибір доступні акумуляторні батареї ємністю 84, 99 та 120 кВт∙год. Запас ходу Hongqi e-HS9 складає від 460 до 660 км.

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