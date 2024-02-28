Іржавий раритет: напіврозібраний Ferrari 60-х продають за мільйон доларів (фото)

Усього виготовили 212 кабріолетів Ferrari 250 GT Series II. Конкретно цим суперкаром володіли італійський князь та відомий голлівудський актор.

У США на аукціон Gooding&Company виставили кабріолет Ferrari 250 GT 1960 року. Стан суперкара залишає бажати кращого, проте незважаючи на це, його оцінили в 1 000 000 – 1 300 000 доларів. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.

Кабріолет виготовили для італійського князя Алессандро Русполі Фото: GOODING&COMPANY

З кузова Ferrari 250 GT здерта фарба і місцями він проржавів. Сидіння і двигун автомобіля зняті й зберігаються окремо.

Цей суперкар Ferrari 250 GT Series II має цікаву історію. Його створили для італійського князя Алессандро Русполі, а пізніше кабріолет придбав американський актор Роберт Вагнер і навіть знімався разом із ним у знаменитому фільмі "Рожева Пантера".

У салоні відсутні сидіння Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT кілька разів переходив із рук у руки і в 1979 році один із власників вирішив відновити авто. Суперкар частково розібрали і підготували до перефарбування, однак реставрацію так і не вдалося завершити. Кабріолет простояв покинутим до 2022 року.

Двигун зняли з автомобіля Фото: GOODING&COMPANY

Модель досить рідкісна, адже виготовили лише 212 кабріолетів Ferrari 250 GT Series II з кузовом від ательє Pininfarina. Суперкар обладнаний 3,0-літровим 240-сильним V12 і здатен розвинути 240 км/год.

До речі, недавно на аукціон виставили і рідкісний Mercedes-Benz 190, який належав зірковому співаку.

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