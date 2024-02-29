Названо найнадійніші та найменш надійні електрокросовери сучасності (фото)

Експерти опитали 21 000 власників електрокросоверів. Виявилося, що найчастіше виходять із ладу мультимедійна система та електроніка.

Опубліковано перший рейтинг якості сучасних електричних кросоверів. Ці моделі наразі користуються попитом, тому британське видання WhatCar вирішило дослідити, наскільки вони надійні.

У рамках дослідження було опитано 21 000 власників електрокросоверів віком до 2 років. Усього зібрали інформацію про 178 моделей від 32 різних марок.

Власники розповіли про основні несправності своїх електрокарів (якщо ті мали місце), а також зазначили, скільки часу й коштів було потрачено на те, щоб відремонтувати автомобілі.

Найнадійніші електрокросовери сучасності:

1 місце. Ford Mustang Mach-E – рейтинг надійності 100%

Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

Ford відносно недавно почав масово виробляти електрокари, але до їх надійності питань нема. Жоден із власників Ford Mustang Mach-E не зазначив несправності кросовера.

2 місце. BMW iX3 – рейтинг надійності 99,3%

BMW iX3 Фото: BMW

Електромобіль BMW X3 надійніший за бензинову версію моделі. Єдина поширена проблема – несправності мультимедійної системи, які швидко виправляють. Про неї заявили лише 6% власників авто.

3 місце. Tesla Model Y – рейтинг надійності 97,4%

Tesla Model Y Фото: Tesla

Електрокросовер Tesla Model Y надійніший за інші моделі американської марки. Про несправності заявили 12% його власників: найчастіше мова йшла про проблеми з кузовними деталями, електронікою та мультимедіа. Усі машини відремонтували по гарантії.

4 місце. Skoda Enyaq iV – рейтинг надійності 93,8%

Skoda Enyaq iV Фото: Skoda

Побратим Volkswagen ID.4 частіше за все страждає від проблем із електронікою – на них припадає 25% поломок. Також може виходити з ладу мультимедійна система. Усі несправності покрила гарантія.

5 місце. MG ZS EV – рейтинг надійності 93,5%

MG ZS EV Фото: Autocar

Доступний електрокросовер MG досить надійний. Найчастіше трапляються несправності мотора й електроніки, а от поломки кондиціонера, батареї і гальм не так розповсюджені. У MG ZS EV тривала гарантія, тому власники не платили за ремонт.

6 місце. Hyundai Ioniq 5 – рейтинг надійності 92,6%

Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

Про проблеми заявили 19% власників Hyundai Ioniq 5, причому найчастіше відзначали несправності кузовних деталей. Рідше трапляються поломки батареї та мультимедійної системи. Більшість випадків виявилися гарантійними, хоча 17% поломок ударили по кишені власників – ремонт коштував 1500 фунтів стерлінгів ($1900) і більше.

Найменш надійні електрокросовери

1 місце. Opel Mokka Electric – рейтинг надійності 60,6%

Opel Mokka Electric Фото: Opel

Найчастіше (у 40% випадків) виходила з ладу батарея Opel Mokka. Також власники згадували несправності мультимедіа, кондиціонера, мотора, електроніки і кермового управління. 90% машин відремонтували безкоштовно.

2 місце. Jaguar I-Pace – рейтинг надійності 85,9%

Jaguar I-Pace Фото: Jaguar

42% власників Jaguar I-Pace зізналися, що електрокросовер довелося ремонтувати, причому тривалий час. 98% випадків були гарантійними, проте подекуди ремонт коштував понад $2000.

3 місце. Audi e-tron/Q8 e-tron – рейтинг надійності 92,6%

Audi e-tron Фото: Audi

Про поломки заявили 40% власників Audi e-tron. Найбільш проблемними є електроніка та мультимедіа. Усі несправності усували по гарантії, проте нерідко ремонт тривав тиждень і більше.

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