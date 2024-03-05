Революційні зміни: презентовано новий Dodge Charger 2024 (фото, відео)

Новий Dodge Charger поєднує дизайн у стилі 60-х із сучасними технологіями. Спорткар запропонують у бензинових і електричних версіях потужністю до 670 сил.

У США презентували новий Dodge Charger восьмого покоління. Культова американська модель кардинально змінилася і буде доступною як у бензинових, так і в електричних версіях. Виробництво спорткара стартує влітку, а поки його деталі розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Дизайн Dodge Charger 2024

Новий Dodge Charger 2024 буде доступний не лише в кузові седан, але й як купе Daytona. Дводверна версія замінить Dodge Challenger і з’явиться на ринку раніше, а от чотиридверний варіант очікують на початку 2025 року.

Новий Dodge Charger буде доступним у бензинових та електричних версіях Фото: Stellantis

Dodge Charger 2024 змінився порівняно з попередником, проте виглядає знайомо. Його витягнутий обтічний дизайн виконаний в стилістиці легендарного Dodge Charger 1968 року. Довгий капот, вузенькі фари і ліхтарі на всю ширину кузова – усе це риси знаменитого предка.

Звісно ж, не обійшлося і без сучасних рис. Оптика авто світлодіодна, а в капоті є повітрезабірники. Базова версія Dodge Charger R/T отримала 18-дюймові диски, а топовий варіант Scat Pack – 20-дюймові.

Седан і купе Dodge Charger збудували на новій платформі STLA Large концерну Stellantis. Автомобіль значно більший свого попередника.

Автомобіль підріс до 5,25 м у довжину Фото: Stellantis

Розміри Dodge Charger 2024:

довжина – 5248 мм;

ширина – 2028 мм;

висота – 1497 мм;

колісна база – 3074 мм;

маса – 2648 кг.

Салон Dodge Charger 2024

У салоні класичний стиль поєднується із сучасними віртуальною панеллю приладів і 12,3-дюймовим тачскріном. Кермо приплюснуто згори і знизу, а джойстик вибору режимів руху нагадує важіль КПП класичного Dodge Charger 60-х.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Stellantis

Підсвітка може змінювати колір – доступні 64 різних відтінки. Серед опцій є камери кругового огляду і проєкція на лобове скло.

Передні сидіння розділені високим центральним тунелем. Салон Dodge Charger став просторішим, а об’єм багажника складає 643 л у звичайному стані та 1056 л – зі складеними задніми сидіннями. Також у елекє 42-літровий багажник спереду.

Салон Dodge Charger став просторішим Фото: Stellantis

Новий Dodge Charger, характеристики

Електромобіль Dodge Charger Daytona з’явиться на ринку першим. Зі старту його запропонують у двох повнопривідних двомоторних версіях.

Новий Dodge Charger R/T розвиває 456 к. с. і 545 Н∙м стандартно та 496 к. с. – короткочасно в режимі PowerShot. Розгін до 100 км/год займає 4,7 с, спринт на ¼ милі (402 м) – 13,1 с, а максимальна швидкість – 220 км/год.

У профіль авто нагадує Dodge Charger 1968 року Фото: Stellantis

Dodge Charger Scat Pack має силову установку на 630 к. с. і 850 Нм, а в режимі PowerShot потужність сягає 670 к. с. Такий електромобіль Dodge здатен розігнатися до сотні за 3,3 с, подолати четверть милі за 11,5 с і розвинути 216 км/год.

Обидва варіанти обладнані батареєю на 100,5 кВт∙год. Запас ходу складає 510 км в Dodge Charger R/T і 418 км – в Scat Pack. Швидка зарядка потужністю 350 кВт на 80% займає 32 хвилини.

Найпотужніша версія стартує до 100 км/год за 3,3 с Фото: Stellantis

Бензинові версії з’являться на початку 2025 року й не матимуть V8. Натомість запропонують 3,0-літрові турбошістки на 420 і 550 к. с., але їх характеристики поки не розкривають. Очікуються і потужніші електричні модифікації.

Електромобіль Dodge Charger отримає спеціальний синтезатор, який створюватиме звук V8. Також спорткар матиме кілька різних режимів їзди, серед яких – дрифтовий і для паління гуми.

Усі Dodge Charger 2024 оснащені самоблокувальним диференціалом, а версія Scat Pack отримала збільшені гальма Brembo діаметром 406 мм, адаптивні амортизатори та вбудований відеореєстратор.

До речі, недавно Stellantis презентував новий спортивний Maserati, який теж буде доступний у бензинових та електричних варіантах.

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