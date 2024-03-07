Найдорожчий в Україні: у Києві продають 1000-сильний суперкар Ferrari за $800 000 (фото)

Купе Ferrari SF90 Stradale оснащене 1000-сильною гібридною установкою. Суперкар здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с та розвинути 350 км/год, а ще може проїхати 25 км на електротязі.

У Києві виставили на продаж надпотужний суперкар Ferrari SF90 Stradale. Ексклюзивне купе хоч і вживане, але наразі є найдорожчим авто на українському ринку. Про нього розповіли на Auto.ria.

Суперкар Ferrari тюнінгували Фото: auto.ria.com

Ferrari SF90 Stradale 2022 року із пробігом 5000 км оцінили в 800 000 доларів. Він був придбаний і обслуговувався у Європі. Автівку придбав український ІТ-бізнесмен Олександр Слобоженко і неодноразово виставляв її фото у соцмережах. У 2022 році авто було вивезено з України, проте згодом повернулося.

Салон Ferrari SF90 Stradale оздоблено шкірою та алькантарою Фото: auto.ria.com

Настільки висока ціна зумовлена тим, що було виконано тюнінг Ferrari SF90 Stradale. Суперкар обладнали вихлопом Novitec та кованими дисками Vossen. До того ж, деякі пластикові деталі замінили карбоновими, а салон перешитий алькантарою.

Суперкар Ferrari SF90 Stradale – флагманська модель у сучасній лінійці італійської марки. Повнопривідне купе обладнано 1000-сильною гібридною установкою з 4,0-літровим V8 твін-турбо і трьома електромоторами.

Суперкар обладнано 1000-сильною гібридною установкою Фото: auto.ria.com

Ferrari SF90 Stradale — одне із найшвидших авто в Україні. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а до 200 км/год – за 7,8 с. Водночас, гібрид може подолати до 25 км на електротязі. Цікаво, що у нього немає традиційної задньої передачі – використовується електромотор у режимі реверсу.

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