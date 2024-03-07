В Україні помітили перший електромобіль Rolls-Royce за $600 000 (фото)

Електромобіль Rolls-Royce Spectre — розкішне 5,5-метрове купе потужністю 585 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і проїхати 515 км без підзарядки.

У Хмельницькому сфотографували новий Rolls-Royce Spectre. Розкішне купе коштує близько 610 000 доларів і цілком можливо, що це найдорожчий електромобіль в Україні. Про автомобіль розповіли на сайті ТопЖир.

Перший Rolls-Royce Spectre привезли до України в кінці минулого року Фото: luxurycars.ukraine

Це перший електромобіль Rolls-Royce в Україні. Його привезли до Києва восени і в кінці листопада 2023 року він був зареєстрований та отримав столичні номери.

Новий Rolls-Royce Spectre має двоколірне забарвлення, а його інтер’єр оздоблений деревом та дорогою коричнево-білою шкірою із червоними акцентами. Підсвітка стелі імітує зоряне небо.

Електрокар стартує до сотні за 4,5 с Фото: luxurycars.ukraine

Купе Spectre – перший електромобіль Rolls-Royce. Величезне 5,5-метрове авто масою майже три тонни є наступником моделі Rolls-Royce Wraith і зберігає схожий дизайн з довгим капотом, високою віконною лінією та вигнутим дахом.

Новий Rolls-Royce Spectre обладнано двома моторами з сумарною віддачею 585 к. с. і 900 Н∙м. Повнопривідне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: luxurycars.ukraine

Акумуляторна батарея ємністю 107 кВт∙год дозволяє подолати 515 км без підзарядки. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

До речі, недавно в Києві бачили найпотужніший та найдорожчий BMW.

Також Фокус розповідав про новий кросовер Maybach у столиці.