Оприлюднені перші фото недорогого електрокросовера Mini із запасом ходу 400 км
Електромобіль Mini Aceman — компактний міський кросовер із запасом ходу до 400 км. Модель запропонують у версіях на 184 і 218 к. с.
Опубліковані фото нового Mini Aceman. Компактний електрокросовер офіційно презентують 24 квітня на автосалоні в Пекіні. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Електромобіль Mini Aceman витриманий у типовому стилі марки та дуже нагадує старшого брата Countryman. У нього фірмові великі фари, висока віконна лінія, короткі звиси кузову та вузькі ліхтарі. Стали відомі і розміри автомобіля.
Габарити Mini Aceman 2024:
- довжина — 4076 мм;
- ширина — 1754 мм;
- висота — 1515 мм;
- колісна база — 2606 мм.
Салон Mini Aceman не показали, але відомо, що його виконають у дусі інших Mini. Це значить, що по центру встановлять великий круглий дисплей.
Новий Mini Aceman запозичить силові установки в електричного хетчбека Cooper E. Стандартна версія отримає 184-сильний мотор та батарею ємністю 40,7 кВт∙год, а Aceman S – мотор потужністю 218 к. с. та батарею на 54,2 кВт∙год.
Максимальна швидкість Mini Aceman обмежена на 170 км/год. Запас ходу складе приблизно 300-400 км, залежно від модифікації. Зарядка батареї на 80% займе 30 хвилин.
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