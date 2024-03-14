Маестро дизайну: в Італії помер творець Lamborghini Countach та BMW 5 Series (фото)

Дизайнер Марчелло Гандіні є "батьком" Lamborghini Miura, Countach та Diablo, а також розробив дизайн першого BMW 5 Series і вантажівки Renault Magnum. Саме він винайшов "гільйотинні" двері авто.

У Італії у віці 85 років пішов із життя знаменитий стиліст Марчелло Гандіні. Він вважається одним із кращих автодизайнерів усіх часів та народів. Про це повідомляє Rai News.

Alfa Romeo Carabo став першим у світі авто з "гільйотинними" дверима Фото: Wikipedia

Марчелло Гандіні прославився своїми роботами в знаменитому італійському ательє Bertone. У 1965 році у віці всього 27 років він став шеф-дизайнером компанії, а рік потому вразив світ своєю першою роботою – купе Lamborghini Miura.

Саме Гандіні винайшов так звані "гільйотинні" двері, які піднімаються догори. Вони дебютували на концепт-карі Alfa Romeo Carabo 1968 року, а також зявилися на серійних Lamborghini Countach та Diablo. Саме ці суперкари є найвідомішими творіннями Марчелло Гандіні.

Lamborghini Countach — найвідоміше творіння Марчелло Гандіні Фото: Bring a Trailer

У італійського дизайнера виробився свій стиль: він створював авто з гранчастим дизайном та клиноподібним силуетом. Найбільше Марчелло Гандіні співпрацював саме із Lamborghini – розробив дизайн моделей Espada, Jarama і Urraco.

Серед інших відомих робіт Гандіні — суперкари Lancia Stratos, Bugatti EB110, Ferrari Dino GT4, Maserati Khamsin та Cizeta V16T. Водночас, він нерідко створював і масові доступні авто на кшталт BMW 5 Series першого покоління, Citroen BX чи Fiat X1/9.

Lamborghini Diablo Lancia Stratos BMW 5 Series Bugatti EB110 Фото: PistonHeads Ferrari Dino GT4 Maserati Khamsin Lamborghini Espada Cizeta V16T Фото: Sotheby’s Fiat X1/9 Citroen BX Renault Magnum

Мало того, саме перу Марчелло Гандіні належить дизайн вантажівки Renault Magnum. У останні роки дизайнер співпрацював із компанією Tata.

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