Нового конкурента Tesla Model S від Huawei розсекретили до прем'єри (фото)

Електромобіль Stelato S9 розробляють спеціалісти Huawei та BAIC. Обтічний седан довжиною понад 5 метрів отримав автопілот та 524-сильну установку.

Оприлюднені перші фото нового Stelato S9. Великий електричний седан F-класу презентують у квітні на автошоу в Пекіні. З літа він надійде в продаж у Китаї за ціною від 300 000 до 500 000 юанів ($42 000 – 70 000), а згодом з’явиться і в Європі. Про це розповідає сайт Carscoops.

Stelato – новий бренд, створений спільно корпораціями BAIC та Huawei. Він зосередиться на випуску електромобілів. Його первісток Stelato S9 стане доступнішим конкурентом Tesla Model S та Mercedes EQS, адже співставний із ними за розмірами.

Електрокар розробляють Huawei та BAIC Фото: carscoops.com

Габарити Huawei Stelato S9:

довжина – 5160 мм;

ширина – 1987 мм;

висота – 1486 мм;

колісна база – 3050 мм.

Китайський електромобіль Stelato S9 вирізняється обтічним дизайном із плавними лініями кузова, великими фарами та аркоподібним дахом. У топовій версії встановлять автопілот та камери замість дзеркал заднього огляду. Звісно ж, усю електроніку для авто розробляє Huawei.

Новий Huawei Stelato S9 обладнають двомоторною повнопривідною установкою потужністю 524 к. с. Запас ходу не повідомляють, але він точно перевищить 500 км.

До речі, свого конкурента Tesla готує і Honda. Перші його зображення вже опубліковані.

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